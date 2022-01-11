Karneler ne zaman verilecek? 1. dönem ne zaman bitiyor? İşte 15 tatil başlangıç tarihi

MEB 2021-2022 takvimi, yarı yıl ve karne tarihini merak eden öğrenciler ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. 15 tatil veya sömestr olarak da bilinen yarıyıl tatili ile birlikte öğrenciler, yüz yüze eğitime kısa bir ara vererek yoğun geçen bir dönemi geride bırakmış olacaklar. İşte, 15 tatil başlangıç tarihi..