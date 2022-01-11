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GeriGündem Karneler ne zaman verilecek? 1. dönem ne zaman bitiyor? İşte 15 tatil başlangıç tarihi
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Gündem
Haber Giriş: 11 Ocak 2022 - 10:17 | 

Karneler ne zaman verilecek? 1. dönem ne zaman bitiyor? İşte 15 tatil başlangıç tarihi

Yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2021 Eylül ayında yüz yüze eğitimle ders başı yapmasının ardından, tatil günleri gündeme gelmeye başladı. Uzun bir aranın ardından okullarına dönen öğrenciler, 'yarıyıl tatili ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. Diğer yandan veliler de MEB 2021-2022 "15 tatil" takvimini araştırıyor. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman verilecek?

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MEB 2021-2022 takvimi, yarı yıl ve karne tarihini merak eden öğrenciler ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. 15 tatil veya sömestr olarak da bilinen yarıyıl tatili ile birlikte öğrenciler, yüz yüze eğitime kısa bir ara vererek yoğun geçen bir dönemi geride bırakmış olacaklar. İşte, 15 tatil başlangıç tarihi..
2SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.
3OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.
4YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTECEK Mİ

YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini belirterek, "Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz" dedi. 
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