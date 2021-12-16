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Haber Giriş: 16 Aralık 2021 - 17:15 | 

Kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı ile ilgili İstanbul Valiliği uyarı yaptı

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncel hava durumu raporu yayımlanıyor. Vatandaşlar bu rapora bakarak havanın nasıl olacağını öğreniyorlar. Kar yağışı ile ilgili son açıklama İstanbul Valiliği tarafından yapıldı. Peki, İstanbul’da kar ne zaman yağacak?

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Kar ne zaman yağacak sorusu ile ilgili İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı. İstanbul hava durumu ile ilgili yayımlanan raporda 16-21 Aralık tarihlerinde beklenen hava durumu hakkında bilgi verildi. İstanbul’da bugün bazı ilçelerde karla karışık yağmur bekleniyor. 18 Aralık’ta ise batı ilçelerinde kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.
2KAR NE ZAMAN YAĞACAK

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin değerlendirmelerine göre; ilimizde 16-21 Aralık 2021 tarihlerinde beklenen hava durumu aşağıya çıkarılmıştır.

Vatandaşlarımızın hava durumunun etkileyeceği durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

16.12.2021 Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Silivri, Çatalca, Arnavutköy) yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

17.12.2021 Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Silivri, Çatalca, Arnavutköy) yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

18.12.2021 Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, batı ilçelerinin (Başakşehir, Çatalca, Silivri) ve ilin yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

19.12.2021 Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Arnavutköy, Çatalca, Silivri) karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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20.12.2021 Pazartesi: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

21.12.2021 Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sulatngazi, Ümraniye) geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın; Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Cumartesi ve Pazar günlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.
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