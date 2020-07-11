Teknoloji Haber Giriş: 11 Temmuz 2020 - 22:39 , 11 Temmuz 2020 - 22:39

Kamerayı sakın kapatmayın! Gizli tehlikeye dikkat...

Pek çok kişi bilgisayarlarının ön kamerasını kullanmadıklarını kapatmayı tercih ediyor. Ancak bunun aslında öyle büyük bir riski var ki...