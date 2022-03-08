Kadınlar Günü 2022 Google tarafından doodle ile kutlandı! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü doodle ile kullanıcılara hatırlatıldı. Her sene olduğu gibi bu yılda dünyada 8 Mart'ta kutlanan Kadınlar Günü'nün ana sayfasında yer veren Google her yaştan, farklı ırk ve milleten kadın görseline yer verdi. Tasarımda kadınların farklı meslek gruplarında olduğu vurgulanarak bu anlamlı gün bir kez daha ön plana çıkarıldı. Dünya Kadınlar Günü'nün Türkiye'deki tarihine bakıldığında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında, iki komünist kız kardeş Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimi ile gerçekleştirildi.