Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak? Gözler 1 Haziran kararlarında
Kabine Toplantısı ne zaman sorusuna cevap arayan pek çok vatandaş, alınacak olan kararlar için toplantı sonuçlarına odaklandı. Kabine Toplantısı saati sonrasında alınan kararların, 1 Haziran itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bilim Kurulu Toplantısı kararlarının ele alınacağı Kabine Toplantısı ile birlikte sokağa çıkma yasağı, kafeler, restoranlar, okullar gibi kritik noktalar için açıklamalar gelecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, 1 Haziran Kabine Toplantısı hakkında detaylı bilgiler
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Kabine Toplantısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar milyonlar tarafından bekleniyor. Kafe, restoran ve işletme sahipleri başta olmak üzere tüm Türkiye'yi ilgilendiren yeni normalleşme kararları 1 Haziran itibariyle kesinleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında gündem Türkiye'nin yeni normalleşme takvimi olacak. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları ile yeni yol haritası belirlenecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte, 1 Haziran sonrası normalleşme adımları ve kritik toplantıya dair bilgiler.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
1 Haziran tarihine kadar kademeli normalleşmenin devam edeceği açıklanan tedbirleri gündeme taşıyacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesi, vaka sayılarının durumuna göre yeni normalleşme sürecine girecek. 1 Haziran sonrası başlayacak olan normalleşme takvimi toplantının ana gündem maddesini oluşturacak. Kritik Kabine Toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek.
Öte yandan, kritik toplantı öncesinde yeme-içme ve eğitim sektörlerinden de dikkat çeken öneriler geldi. İşte, 1 Haziran sonrası atılacak adımlar:
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1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME NASIL OLACAK?
-Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran’dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.
-Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek.
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-İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.
-Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek.
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-Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu’nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.