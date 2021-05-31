Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak? Gözler 1 Haziran kararlarında

Kabine Toplantısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar milyonlar tarafından bekleniyor. Kafe, restoran ve işletme sahipleri başta olmak üzere tüm Türkiye'yi ilgilendiren yeni normalleşme kararları 1 Haziran itibariyle kesinleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında gündem Türkiye'nin yeni normalleşme takvimi olacak. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları ile yeni yol haritası belirlenecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte, 1 Haziran sonrası normalleşme adımları ve kritik toplantıya dair bilgiler.