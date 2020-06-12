İşte karşınızda Sony PlayStation 5

Sony, uzun yıllardır merakla beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5'i resmen ortaya çıkardı. Her ne kadar henüz son halini almasa da, yayınlanan yeni görüntüler PlayStation 5'in nasıl görüneceğini ve hangi aksesuarlarla geleceğini gün yüzüne çıkardı. İşte PS5'in tanıtıldığı geceden önemli notlar...
Sony, YouTube ve Twitch kanalı üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında PlayStation 5'i ortaya çıkardı. YouTube üzerinden canlı yayını anlık 2 milyonu aşkın kişi izlerken, bakın ortaya nasıl bir oyun konsolu çıktı?
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Yayınlanan görüntülere bakıldığında iki farklı PS5 konsolunun geldiği görülüyor. Digital Edition olan sürümün en büyük farkı ise disk sürücü içermemesi ve bu sebeple sadece oyunları internet üzerinden indirebiliyorsunuz.
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DualSense isimli oyun kontrolörü daha önce de paylaşılmıştı. Şimdi konsolun gövdesiyle bir araya geldiklerinde oldukça fütüristik bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Önceki konsolların aksine dikey pozisyonda tasarlandığı görülen ürünün sadece beyaz ağırlıklı kasası bulunuyor.
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Sony, PS5'in görüntülerini paylaştığı etkinlikte Horizon: Forbidden West ve yeni Hitman oyunu dahil olmak üzere gelecek yıl oyunculara sunulacak bir dizi oyunu da ekrana getirdi.
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Horizon Zero Dawn: Forbidden West
Guerilla Games tarafından hazırlanan ve 2017 yılında piyasaya sürülen Horizon Zero Dawn hem satış rakamlarıyla hem de eleştirel anlamda müthiş bir başarı yakalamıştı. Serinin bir devam oyunu da çok yakında geliyor.
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Spider-Man 2
Beklendiği üzere Insoniac Games yakında yeni bir Spider-Man oyunuyla geri dönüyor.
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Peki ya fiyat?
PlayStation 5'in fiyatının bir süre daha gizli tutulması bekleniyor. Dün gece konsolun oyunlarını ve tasarımını ilk kez görme fırsatı yakaladık ancak fiyat kısmında Ağustos ayını beklememiz gerekebilir.
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Microsoft ve Sony şu anda yeni nesil konsollar üzerinden sıkı bir yarışa girmiş durumda.
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Microsoft'un, Xbox Series X'i PS5'ten daha ucuza sunmak için planlar yaptığı iddia edilirken, her iki şirket de konsol fiyatını açıklamak için birbirlerini bekliyor gibi.
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Amazon.co.uk'de PlayStation 5'in 599£'luk bir fiyatla listelendiği dikkat çekti. Ancak bu fiyatın Sony tarafından paylaşılmadığını söylemek gerekiyor.
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PlayStation 5'in yaklaşık 500 dolarlık bir fiyata sahip olması bekleniyor. Türkiye fiyatı hakkında konuşmak için ise epey erken.
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Ancak Sony, beklentilerin aksine pek çok PS5 oyununu bu etkinlikte paylaşmadı ve etkinliği sınırlı tutmayı tercih etti.
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İşte PS5 etkinliğinde görüntüleri paylaşılan yeni PS5 oyunları...