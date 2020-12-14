İşte Ay'a inşa edilecek evler: İlk kez görüntülendi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi de (NASA), insanlı Ay yolculuğu projesi Artemis için görevlendirilecek 18 kişilik ekibin kimliklerini duyurmasının ardından Ay’da kalacak olan ilk astronatların nerede barınacağına ilişkin detaylar yer aldı. NASA, 2024e kadar Aya bir kadın ve bir erkek göndereceğini taahhüt ederken 9 Aralıkta Artemis adlı uzay görevine uygun gördüğü 18 astronotun adını açıklamıştı.