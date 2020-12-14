İşte Ay'a inşa edilecek evler: İlk kez görüntülendi
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ayda yaşayacak ilk astronotların evlerinin nasıl görüneceğini ortaya koyan fotoğraflar paylaştı.
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Milyonlarca insanın Ay’da yaşam merakına ilişkin her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Avrupa Uzay Ajansının (ESA) paylaştığı görüntüler, Ayda yaşayacak ilk astronotların evlerinin nasıl görünebileceğini ortaya koyan görselleri paylaştı.
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi de (NASA), insanlı Ay yolculuğu projesi Artemis için görevlendirilecek 18 kişilik ekibin kimliklerini duyurmasının ardından Ay’da kalacak olan ilk astronatların nerede barınacağına ilişkin detaylar yer aldı. NASA, 2024e kadar Aya bir kadın ve bir erkek göndereceğini taahhüt ederken 9 Aralıkta Artemis adlı uzay görevine uygun gördüğü 18 astronotun adını açıklamıştı.
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Söz konusu görevin bir kısmı, dünyanın biricik uydusunda sürdürülebilir bir koloni inşa etmeyi içeriyor. Kolonideki mühendislerin, kraterlerdeki buzdan su üretmek gibi Aydaki kaynakları nasıl kullanacağını öğrenebilmesi planlanıyor.
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Avrupa Uzay Ajansı’nda (ESA) danışman Aidan Cowley konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bu olmalı çünkü Ay’ın, Mars’ın veya bunun ötesinde herhangi bir şeyin keşfi konusunda gerçekten ciddiysek bu çok yakında ustalaşmamız gereken teknolojidir" ifadelerini kullandı.
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Koruyucu tuğlalar yapmak için pudra şekeri kadar ince olan Ay toprağı ’regolit’i kullanma planlarına liderlik eden Cowley’nin, astronotların yaşayacağı silindir şeklindeki yapıların on yıl içinde inşa edilmeye başlanacağına inandığı ve yapıların astronotları radyasyona maruz kalmaya karşı korumaları gerektiğine inandığı ifade edildi.
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Bilim insanlarının, bir metre derinliğinde regolit duvarlar ve çatı kullanmanın binaları Ay’daki radyasyona ve donma sıcaklıklarına karşı koruyacağına inanıldığı belirtildi.
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Astronotların muhtemelen görevlerinin ilk birkaç yılında basınçlı, mobil yaşam alanlarında yaşayacağı ancak daha kalıcı bir üssün Shackleton kraterinin yakınında olabileceği belirtildi. Bu kraterin Ayın sürekli güneş ışığı olan güney kutbunda olduğu ifade edildi.
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Ayda kurulacak koloniye Ay Köyü (Moon Village) adını veren ESA Genel Müdürü Jan Wörner’ün ise konuyla ilgili olarak, "Niyetim, Ay’da kalıcı bir baz istasyonu kurmak. Bunun anlamı, farklı üye devletler için, dünyanın farklı ülkeleri için açık bir istasyon" diye konuştu.
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Ay'a gerçekten ayak basıldı mı?
Tarihte ilk kez, Apollo 11 misyonu ile Ay'a ayak basıldı. O günden beri, Ay'a inişin gerçek olup olmadığı, paylaşılan görüntülerin Hollywood yapımı sahte görüntüler olduğu ve halkın kandırıldığı iddia edildi.
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Paul Sakakeeny, 60'lı yıllarda Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde çalışan eski bir bilgisayar bilimci. Apoll 11 misyonu sırasında işletim sistemlerini denetlemek için NASA'da uzman olarak görev aldı.
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İddialar sorulduğunda Sakakeeny, "Ay'a inişin kesinlikle doğru olduğunu ifade etti.
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Sakakeeny, daha sonra da işin neden sahte olmadığını açıkladı. Simülasyonları öncelikle Ay'a iniş için kullandıklarını belirten Sakakeeny, bu simülasyonlarda bir hata meydana geldiğini belirtti.
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Eğer Ay'a iniş sahte olsaydı, simülasyon sonuçlarına göre böyle bir şey hazırlanamazdı. Çünkü, araç simülasyonda yere çarpıyordu. Sakakeeny'e göre, ABD gibi dönemin süper gücü, Soğuk Savaş yıllarında başarısızlığa uğrayan bir kurgu hazırlamaktan kaçınırdı.
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Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'de o sırada araçta benzer bir bilgisayar sorunu yaşadılar. Armstrong, iniş bilgisayar ekranında gördüğü uyarıyı bildirmeden önce destek ekibiyle bağlantı kurdu.
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Bu bir aşırı yük uyarısıydı.
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Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş döneminde ABD'nin rakibiydi. Bu yüzden, Ay'a inişin ilk günden beri gerçek olduğunu kabul etmedi.
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O yıllarda gazeteci olan Yaroslav Golovanov, Sovyetler Birliği'nin Ay'daki çalışmasına dair şu açıklamalarda bulundu: "Öncelikle, kimsenin bizi geçmemesi için gizliliğimizi koruduk. Çünkü sonradan geçildiğimizi kimse bilmeyecekti."
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Sovyetler Birliği de uzayla ilgili çalışmalar yapıyordu ve yarışı kazananın ABD olduğunu 1980'li yılların sonunda kabul etti.
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Neil Armstrong ile Ay'a giden Buzz Aldrin'de NASA fotoğrafı ile ilgili yıllar sonra önemli açıklamalarda bulundu.
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NASA'nın Apollo 11 görevinde Ay'a ilk ayak basanlardan olan Aldrin, ABD bayrağını Neil Armstrong'un değil kendisinin diktiğini ve Neil Armstrong'un da fotoğrafı çektiğini açıkladı.
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2016 yılında verdiği bir röportajda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aldrin: "Neil mükemmel bir fotoğrafçıydı. Ay'da yürüyordum ve bana 'dur' dedi ve bende ona baktım. Hemen fotoğrafı çekti." dedi.
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Çekilen fotoğraflarda hareket halinde olmasının ise çok sorulduğunu ve bunun sebebinin de çok iyi sahnelenmesi olduğunu belirtti.