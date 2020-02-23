İran'daki şiddetli deprem Van'da yıkıma neden oldu
İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Başkale ilçesi Gelenler mahallesinde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldığı görüldü.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk bilgilere göre İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesinde iki köyde 8 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
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Soylu, Elazığ'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, saat 08.53'te merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.
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Hoy kentinin, Hakkari ile Van'ın Başkale ilçeleri ile sınır olduğuna işaret eden Soylu, şöyle konuştu:
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Hakkari'de yaptığımız değerlendirme ve aldığımız haberler çerçevesinde bir olumsuzluk şu an için görünmüyor ama Van'da Başkale ilçesinin Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerinde yıkıntılar ve can kayıplarımızın olduğu konusunda ilk bilgileri aldık.
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Bunu hemen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hoy kentindeki depremin bizimle alakalı bölümünü yani Van Başkale'de 4 köydeki karşı karşıya kaldığımız durumu arz ettik.
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Evlerde özellikle yıkıntılar söz konusu. hem Van Valimiz hem Kaymakamımız hem de AFAD ekiplerimizin ilk bölümü yola çıktılar ve AFAD ekiplerimiz ilgili köylere ulaştılar.
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Daha doğrusu ilk önce Özpınar köyüne ulaştılar. Diğer köylere de ulaşmak üzereler."
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Uluslararası yardım talebi yapılmamış
Köylerde enkaz altında kalan vatandaşların bulunduğuna ilişkin bilgiler ulaştığını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:
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Aldığımız ilk bilgilere göre 4'ü yetişkin 3'ü de çocuk olmak üzere 7 vatandaşımızı bu depremde kaybettik.
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Allah rahmet eylesin, 6'sı Özpınar köyünde, bir vatandaşımız da Güvenlik köyünde. 5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı.
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Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili sahadan gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız.
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Dışişleri Bakanlığından aldığımız bilgiye göre İran tarafından herhangi bir uluslararası yardım talebi şu ana kadar yapılmış değil.
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Van Valisi bilgi verdi
İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İran'da sabah saatlerinde gerçekleşen ve merkez üssü Hoy kenti olan deprem, kentte de hissedildi.
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Açıklamada, "Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir." ifadesine yer verildi.
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Depremin hissedildiği Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi Muhtarı Özcan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde şiddetli depremle sarsıldıklarını anlattı.
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Köydeki bazı evlerin deprem nedeniyle yıkıldığını aktaran Işık, şöyle konuştu:
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Köyümüz 80 haneli ve 700 nüfusu var. Bazı evler ve ahırlar yıkıldı.
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Bazı yaralılarımızı ambulanslarla hastaneye gönderdik. Şiddetli bir sarsıntıyla kendimizi dışarı attık.
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İnsanlar korktuğu için eve giremiyor. Ahırların yıkılması nedeniyle hayvanlarımız telef oldu. Komutanlarımız geldi. Şu anda incelemeler yapılıyor.
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İran'daki depremde 25 kişi yaralandı
İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde meydana gelen depremde 25 kişinin yaralandığı, 43 köyde evlerin hasar gördüğü belirtildi.
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İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 25 kişinin yaralandığını söyledi.
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Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari de yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine intikal ettiğini belirtti.
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İran devlet medyasına göre, depremde 43 köyde evler hasar gördü.