İran'daki şiddetli deprem Van'da yıkıma neden oldu

Hakkari'de yaptığımız değerlendirme ve aldığımız haberler çerçevesinde bir olumsuzluk şu an için görünmüyor ama Van'da Başkale ilçesinin Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerinde yıkıntılar ve can kayıplarımızın olduğu konusunda ilk bilgileri aldık.