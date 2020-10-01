iPhone'larda artık olmayacak! Kötü haber geldi

iPhone 12'lerden şarj cihazını kaldırmayı düşünen Apple, geçtiğimiz haftalarda kullanıcılar için özel bir anket bile hazırladı. Ankette 'Eski iPhone şarj cihazınızı şu an ne yapıyorsunuz' sorusu yöneltildi. Şıklar ise şöyle:



*Yakın bir tanıdığıma verdim.