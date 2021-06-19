SON DAKİKA: Instagram ve Whatsapp çöktü mü, 'akış yenileme' sorunu neden olur?.. İşte son bilgiler
Instagram çöktü mü sorusu bugün kullanıcıların hesaplarında sorun yaşamasından sonra internette gelişen aramalardan biri oldu. Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan İnstagram da yaklaşık yarım saattir erişim problemleri yaşanıyor.. Bu problemle birlikte aynı dakikalarda Whatsapp'ta erişim problemleri meydana geldi.. İşte detaylar..
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Instagram ve Whatssap'ta eş zamanlı yaşanan erişim problemleri kullanıcıların konuyu internetten araştırmasına sebep oldu. Twitter'dan yorum yapan kullanıcılar Facebook'ta problem olduğunu belirtirken, tüm erişim problemleri #WhatsApp etiketi altında toplandı.. Bazı kullanıcıların erişim sorunları devam ederken, bir çok kullanıcının da tekrar uygulamaları düzgün şekilde kullandığı gelen ilk bilgiler arasında yer alıyor.
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Whatssap'ta erişim problemi yaşanırken, Instagram'da da akış yenilenmeme sorunu meydana geldi..
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Yaklaşık 15 dakika süren erişim sıkıntısının bu dakikalarda düzeldiği ve iki uygulamada da sorun yaşanmadığı görülüyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizde güncel bilgilere yer veriyoruz olacağız..