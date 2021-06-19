SON DAKİKA: Instagram ve Whatsapp çöktü mü, 'akış yenileme' sorunu neden olur?.. İşte son bilgiler

Instagram ve Whatssap'ta eş zamanlı yaşanan erişim problemleri kullanıcıların konuyu internetten araştırmasına sebep oldu. Twitter'dan yorum yapan kullanıcılar Facebook'ta problem olduğunu belirtirken, tüm erişim problemleri #WhatsApp etiketi altında toplandı.. Bazı kullanıcıların erişim sorunları devam ederken, bir çok kullanıcının da tekrar uygulamaları düzgün şekilde kullandığı gelen ilk bilgiler arasında yer alıyor.