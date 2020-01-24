Haber Giriş: 24 Ocak 2020 - 15:55,
Influenza geri geldi! Çocukları virüsten nasıl koruyabiliriz?
“Domuz gribi” olarak bilinen H1N1 Influenza A, yeniden etkisini göstermeye başladı. Son günlerde çevremizdeki pek çok insan yüksek ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve öksürük şikayetleri yaşıyor. Özellikle çocuklarda yatağa düşüren ve hastanede kalma nedenleri arasında ilk sıralara yükselen bu tablo, influenza A adı verilen bir virüsten kaynaklanıyor.
Influenzaya karşı anne ve babaları uyaran Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahime Koç, çocukları enfeksiyonel hastalıklardan korumanın yollarını anlatıyor.
Influenza hakkında bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahime Koç, influenzanın ateş, baş ağrısı, burun akıntısı, kırgınlık, öksürük ve baş ağrısı şikayetleri ile başladığından bazen karın ağrısı, bulantı, kusma, ishalin de eşlik ettiğini söyledi. Çocuklarda bu bulgular var ise mutlaka doktorunuza başvurun diyen Koç “Çocukların büyük çoğunluğunda 3-7 günde tedavi ile düzelmesine rağmen kronik hastalıkları olmayan çocuklarda dahi ciddi seyirli olabilmekte hatta ölümlere neden olabilmektedir’’ ifadelerini kullandı.
En çok okul çağındaki çocuklar etkileniyor
Infuenza sıklıkla Ekim ayı ile Mayıs ayının sonuna kadar görülebilmektedir. Bu salgınlar sırasında en çok okul çağı çocuklar etkilenmektedir. Ortalama olarak sağlıklı çocukların %40-50 si bu virüsten etkilenmektedir. 24 aydan küçük çocukların ve 65 yaştan büyük yetişkinlerin hastaneye yatış oranları daha fazladır. Bu hastalıktan ani ölüm gibi sonuçlar doğurabilir, hem kronik hem de daha önce sağlıklı olan çocuklarda görülebilmektedir.
Kuluçka süresi 1- 4 gün arasında değişiyor
Burun sürüntü örnekleri hastalık başlangıcından hemen sonra tercihen ilk 4 gün içinde alınmalıdır. Çünkü virüs çoğalması o günden sonra önemli derecede azalmaktadır. Teşhiste dikkatli klinik değerlendirme hayati önem arz eder. Çünkü test sonuçlarında yanlış pozitif ya da negatif değerler görülebilmektedir. Influenza da erken teşhis ve ilk 48 saat içinde tedavinin başlanması hayati önem arz eder.
Aşı mutlaka yapılmalı
Virüse karşı çocukların hasta olmasını önlemek için en iyi yol aşı yaptırmaktır. Mevsimsel aşıya dahil edilmek üzere seçilen influenza virüs aşıları her yıl değişebilmektedir. Aşılar A ve B tipi influenza virüslerine karşı geliştirilmiştir. 6 ay ve daha büyük yaşlarda ki tüm bireyler her yıl aşılanmalıdır. 9 yaş ve üzeri yılda 1 kez aşılanmakta iken 6 ay – 8 yaş arasındaki çocuklar 2 kez aşılanmaktadır. Hastalığa karşı koruma 2. dozdan sonra 1-2 hafta içerisinde elde edilmektedir.
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