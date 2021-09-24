İllerden peş peşe kar haberleri gelmeye başladı…İşte yılın ilk karından görüntüler…

Kartalkaya'da kar yağışı başladı Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.



Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan yaklaşık 2 bin 200 metre rakımdaki kayak merkezinde gün boyunca etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini kara bıraktı.



Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 5 derece ölçüldüğü Kartalkaya'da, Kar Yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösterdi.