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Haber Giriş: 24 Eylül 2021 - 07:50 | 

İllerden peş peşe kar haberleri gelmeye başladı…İşte yılın ilk karından görüntüler…

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde mevsimin ilk karı düştü. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya ve Uludağ'daki kar yağışı görüntüleri sosyal medyaya da konu oldu. İşte yılın ilk karından görüntüler…

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Meteoroloji'den gelen uyarılar ardından mevsimin ilk karı düştü. Sıcaklıkların düştüğü perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı görüldü.

2Kartalkayada kar yağışı başladı

Kartalkaya'da kar yağışı başladı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan yaklaşık 2 bin 200 metre rakımdaki kayak merkezinde gün boyunca etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 5 derece ölçüldüğü Kartalkaya'da, Kar Yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösterdi.

3Uludağa mevsimin ilk kar yağışı düştü

Uludağ'a mevsimin ilk kar yağışı düştü

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı.

Meteoroloji yetkililerinden aldığı bilgiye göre, hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışı başladı.

Zaman zaman etkili olan yağışın ilerleyen günlerde beklenmediği, hava sıcaklığının artacağının tahmin edildiği öğrenildi.

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