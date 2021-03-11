Huawei Sound incelemesi

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazların sayını günbegün artıyor. Hoparlörler de buna dahil elbette. İşte tam bu noktada Huawei'nin geliştirdiği yeni nesil hoparlör Huawei Sound karşımıza çıktı.
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Huawei'nin Fransa merkezli ses şirketi Devialet ile birlikte ortaya çıkardığı ürün, ilk olarak Mate 40 serisi telefonların duyurulduğu etkinlikte karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise ürün elimizde. Peki bu hoparlör, hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Türkiye fiyatı ne oldu?
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Öncelikle ürünün tasarımından bahsedelim. Sound X modelinin daha kompakt boyuta sahip modeli olarak karşımıza çıkan ürün, siyah renkte bir gövdeye sahip. Ürünün en dikkat çeken özelliklerinden biri, üzerinde parmak izi bırakmıyor olması. Ancak cam yüzeyi gördüğümüzde bunun aksini düşünmüştük, yanıldık. Bu arada kutu içeriğinden çıkan bez ile de hoparlörün tozunu alabilmemiz mümkün.
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Silindir biçiminde bir tasarıma sahip olan Huawei Sound'ın alt kısmında herhangi bir fiziksel tuş barındırmıyor. Ancak tepe kısmında dokunmatik bir panel bulunuyor. Bu sayede dokunmatik yüzey üzerinden ses seviyesini ayarlayabilmek veya mobil cihazlarla bağlantı kurmak mümkün oluyor.
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Bluetooth eşleştirmesi yapmak da kolay bir işlem. Bunun için sessize al tuşuna uzun bir süre basıldığında eşleştirme yapabiliyorsunuz.
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NFC destekli cihazlarla hızlı bir şekilde iletişim kurabilen üründeki bizi tatmin etmeyen en önemli nokta ise ürünün kablosuz olmaması. Yani Huawei Sound'ı kullanabilmeniz için prize takmanız gerekiyor ve içerisinde pil olmadığından mobil olarak bu ürünü kullanabilmek pek mümkün görünmüyor.
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Gelelim ürünün ses performansına... Kompakt gövdede güçlü ses performansı sunan ürün, her ne kadar ufak bir boyuta sahip olsa da, ses konusunda pek mütevazi değil. Bas odaklı ses performansı konusunda başarılı olan ürün, tasarımı gereği sesi 360 derece yayabiliyor.
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55 Hz-50 kHz arası frekans tepki aralığında olan ürün, bir adet woofer ve üç adet tam genişlikte hoparlör kullanıyor. Ürünü birçok farklı senaryoda kullanabiliyorsunuz. Spotify, Apple Music veya YouTube Music üzerinden test ettiğimiz Huawei Sound, yüksek bir performans gösteriyor.
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Huawei AI Life uygulamasıyla da uyumlu çalışan ürün, bu uygulama sayesinde sesin özelleştirilebilmesine imkan veriyor. Huawei AI Life ile Huawei'nin diğer ekosistem ürünlerini de kullanabiliyorsunuz.
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Hi-Fi, Vokal, Devialet Space Soundstage ve bas olmak üzere dört farklı ses efekti ile dikkat çeken Huawei Sound, Hi Res Audio desteğini de arkasına almış. Böylece hoparlör tüm kayıpsız formattaki ses dosyaları 24 bit / 96 kHz’e kadar çalabiliyor.
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Sonuç itibariyle Huawei Sound, kompakt boyutuna karşın ses kalitesi söz konusu olduğunda başarılı bir ürün. Ancak ürünün tamamen kablosuz yapıda olmadığını ve prizle çalıştırmanız gerektiğini de hatırlatalım.