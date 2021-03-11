Huawei Sound incelemesi

Öncelikle ürünün tasarımından bahsedelim. Sound X modelinin daha kompakt boyuta sahip modeli olarak karşımıza çıkan ürün, siyah renkte bir gövdeye sahip. Ürünün en dikkat çeken özelliklerinden biri, üzerinde parmak izi bırakmıyor olması. Ancak cam yüzeyi gördüğümüzde bunun aksini düşünmüştük, yanıldık. Bu arada kutu içeriğinden çıkan bez ile de hoparlörün tozunu alabilmemiz mümkün.