Huawei P40 serisi tanıtıldı! Özelliklerine şaşıracaksınız...
Huawei, beklendiği gibi yeni akıllı telefonlarını bugün gerçekleştirdiği dev etkinlikte dünyaya duyurdu. İnternet üzerinde yapılan yayından dünyanın takip ettiği etkinlikte Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro Plus ve Huawei Watch GT 2e tanıtıldı. İşte Huawei'nin özellikleriyle şaşırtan yeni oyuncakları...
Huawei P40 ile başlayalım. P40, büyük ekran tercih etmeyen kullanıcılara yönelik bir ürün. Çok büyük ekranı yok, ama kamera konusunda da diğer cihazlardan geri kalır yanı yok.
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6.1 inç'lik OLED ekran teknolojisini kullanan Huawei P40, Kirin 990 işlemciden gücünü alıyor. Cihazın 5G desteğine sahip olan sürümünde ise Kirin 990 5G yongası kullanılıyor.
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Cihazın ilk dikkat çeken noktası kameraları elbette... Arka yüzüne geldiğimizde ana kameranın 50 MP çözünürlüğünde f/1.9 diyafram aralığında olduğunu görüyoruz. iPhone 11 Pro Max ile kıyaslandığında yüzde 200 oranında daha fazla ışık alan bu kamera ile görüntü kalitesi pek çok ortamda hayli artarken, ISO değeri ise 204800'e kadar çıkabiliyor.
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Ana kameraya f/2.2 diyafram değerindeki 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ultra geniş açılı kamera, 8 MP telefoto kamera ve 3X optik zum yapabilen telefoto kamera eşlik ediyor. Bu telefoto kameranın optik imaj sabitleyici ile gelmesi ise elbette dikkatlerden kaçmıyor.
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Huawei P40'ın ön yüzüne geldiğimizde ise 32 MP çözünürlüğünde görüntü alan kamera bizi karşılıyor.Bu kamera dışında ToF sensörü de ön yüzde bulunuyor. Portre fotoğrafların daha iyi çıkmasını sağlayan ToF sensörü, önemli bir detay...
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Huawei P40'ın Avrupa satış fiyatı 799 euro olarak açıklandı. Cihazın Türkiye fiyatı ise paylaşılmadı.
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HUAWEI P40 PRO
Tanıtılan telefonlardan biri Huawei P40 Pro oldu. 203 gram ağırlığında olan cihaz, 6.58 inç'li ekran büyüklüğüne sahip. 1200x2640 piksel ekran çözünürlüğünü destekleyen cihaz, OLED ekran teknolojisini kullanıyor. 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olan P40 Pro, Kirin 990 işlemciden gücünü alıyor.
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Mali-G76 grafik birimini kullanan P40 Pro, 8 GB RAM ile geliyor ve depolama tarafında ise kullanıcılara iki seçenek sunuluyor: 128 / 256 GB. Ayrıca telefonun toplam hafızası Nano Memory kartlar ile 256 GB'a kadar da yükseltilebiliyor.
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Cihazın en merak edilen yanı ise tahmin edeceğiniz üzere kameraları... Telefonun arka yüzünde 4, ön yüzünde ise çift kamera konumlandırılmış. 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera kullanan cihazda ana kameraya 40 MP çözünürlüğünde görüntü alan ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.
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Ayrıca bu kameralarla birlikte 12 MP f/3.4 diyafram değerine sahip telefoto kamera da yer alıyor. Bu kamera ile 5x optik zum yapabilmek mümkün hale geliyor. Portre fotoğrafları söz konusu olduğunda bu kamera farkını ortaya koyuyor.
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4200 mAh batarya kapasitesi bulunan cihazda ekranın alt kısmında parmak izi tarayıcı bulunuyor. Ancak yüz tanıma teknolojisi de cihazın bir diğer güvenlik çözümü.
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Wi-Fi 6 Plus desteğine sahip olan Huawei P40 Pro, geleceğin Wi-Fi standardına bugünden kullanıcısını taşıyor. Son olarak Huawei P40 Pro’nun 8 GB ve 256 GB dahili hafızaya sahip modeli 999 euro fiyat etiketine sahip.
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HUAWEI P40 PRO PLUS
Huawei P40 Pro Plus ile devam edelim. 6.7 inç'lik dev ekranıyla gelen telefon, 1440x3160 piksel ekran çözünürlüğünü destekliyor. OLED ekran teknolojisini kullanan telefonun ekran yenileme hızı ise 120 Hz. Cİhazın öne çıkan bir diğer özelliği de HDR10+ desteği ile birlikte DCI-P3 desteği...
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Huawei'nin geliştirdiği Kirin 990 5G işlemciden güç alan telefonda ayrıca grafik yongası olarak da Mali-G76 kullanılıyor. 12 GB RAM ve 512 GB dahili hafızayla gelen telefonda microSD kart desteği de yer alıyor. Yani bu cihazı alanların depolama konusunda pek sıkıntı çekmeyecekleri ortada!
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Android 10 destekli kendi arayüzü olan EMUI 10 ile birlikte gelen Huawei P40 Pro Plus'ta beklendiği gibi Google servisleri bulunmuyor. Bunun yerine ağırlıklı olarak Huawei servisleri Google'ın yerini almış durumda.
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P40 serisinin en önemli özelliklerinden biri hiç şüphesiz kamera teknolojisi... P40 Pro Plus ise bu konuda rakiplerini hayli zorlayacağa benziyor. 52 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir ana kamera kullanan telefonun bu lensi, aynı zamanda OIS ve PDAF desteğine de sahip. Ana kameraya eşlik eden bir diğer kamera ise f/4.0 diyafram değerine sahip olan telefoto lens.
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Bu lensin de PDAF ve OIS desteği mevcut. Bir diğer telefoto lens ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram değerinde. 1/4.0″ büyüklüğündeki lens 3x optik yakınlaştırma yapıyor. Bu lens de PDAF ve OIS desteğine sahip. Cihazda ToF kamera da yer alıyor.
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Video tarafına geldiğimizde ise cihaz, 4K 30 FPS ve 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Cihazın ön yüzüne geldiğimizde ise 32 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip bir kamera bizi karşılıyor. Önde yer alan bir diğer kamera da ToF sensörü... Ön kamera ile 1080p (HD) 30 FPS video kaydı yapabilmek mümkün.
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5500 mAh bataryadan enerjisini alan Huawei P40 Pro Plus, ters şarj teknolojisini de kullanıyor. 40W hızlı şarj teknolojisini kullanmasından dolayı hayli kısa sürede şarj olan cihaz, kablosuz hızlı şarj desteği de bulunduruyor ve 27W hızlı şarj teknolojisi kullanılıyor.
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Ön yüzüne geldiğimizde ise 32 MP çözünürlüğünde bir kamera dikkatimizi çekiyor. f/3.4 diyafram açıklığına sahip olan bu kamera da 5X optik zum yapabilirken, bu kameraya ToF sensörü eşlik ediyor ve elbette selfie portre fotoğraf çekimleri de daha iyi bir deneyimi ortaya koyuyor.
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4200 mAh bataryadan enerjisini alan telefonda parmak izi okuyucu ekranın alt kısmında bulunuyor. Yüz tanıma teknolojisini de kullanan telefonda 5G desteği de mevcut.
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Cihaz, diğer modellerde olduğu gibi Wi-Fi 6 Plus teknolojisini kullanıyor. Bu da gelecek nesil Wi-Fi standardına bugünden Huawei'nin uyumlu cihaz getirdiği anlamına geliyor. Huawei P40 Pro Plus'ın fiyat etiketi ise 1.399 dolar...
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Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, popüler HUAWEI WATCH GT 2 Serisi’ne yeni bir model olan HUAWEI WATCH GT 2e'yi ekledi. HUAWEI WATCH 2e, Retina sınıfı yüksek çözünürlüğü destekleyen 1,39 inç AMOLED yüksek hassasiyetli dokunmatik ekranla donatıldı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar aydınlık bir yaz gününde dışarıda olsalar bile ekranı çok canlı ve rahat bir şekilde görecekler.
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Huawei, HUAWEI WATCH GT 2e 42mm Serisi’nde ise Frosty Beyaz ve Kestane Kırmızısı kayışları olan yeni bir Şampanya Altın kasa varyantı da duyurdu. Yeni HUAWEI WATCH GT 2 42mm, kadın kullanıcılar için sunulan bir aylık döngü izleme özelliği de getiriyor.
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Huawei Tüketici Elektroniği Gurbunu CEO'su Richard Yu gerçekleştirdiği sunumda “Önceki HUAWEI WATCH GT ürünleri gibi, HUAWEI WATCH GT 2e de tüketicilere güvenilir fitness ve sağlık yönetimi deneyimleri sunmaya devam edecek. Huawei fitness ve sağlık işlevlerine büyük önem veriyor. 2020 yılında AI Life stratejisine yoğunlaştığımız için, fitness ve sağlık önemli bir kullanıcı senaryosu haline gelecek. Teknoloji ürünleri tüketicilerin yaşamlarıyla daha fazla bağlantı kurdukça, Huawei teknolojinin ilerlemesine yönelik daha akıllı fitness ve sağlık yönetimi deneyimleri sunmak için teknoloji gelişimini sürdürmeye, yazılım ve donanım ekosistemlerini geliştirmeye ve giyilebilir cihazlarda yenilik yapmaya devam edeceğiz” dedi.
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Huawei Watch GT 2e
HUAWEI WATCH GT 2e'nin tasarımı daha sportifken bir önceki nesil WATCH GT 2'nin klasik tasarım çizgilerini de barındırıyor. Saat yüzünün kayışından ayrıldığı geleneksel tasarımları takip etmek yerine, modern ve modern bir görünüm için entegre bir kayışa sahip klasik bir yuvarlak kadrana sahip. Paslanmaz çelik gövdesi, saatin kavisli siluetine uyum sağlayan gizli, düz taç tasarımını tamamlıyor.
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Saat, yumuşak, cilt dostu bir fluororubberden yapılmış kayışla Grafit Siyah, Lava Kırmızı, Nane Yeşili ve Buzlu Beyaz olmak üzere dört yeni renkte geliyor. Çift renkli, nefes alabilen TPU malzemesi kusursuz yekpare tasarımı tamamlıyor. Yoğun egzersiz sırasında bile kondisyon ve sağlık izleme hala doğru bir şekilde çalışıyor.
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HUAWEI WATCH GT 2e ayrıca 6 spor kategorisini kapsayan 85 özelleştirilmiş spor izleme modunu da destekliyor: ekstrem, boş zaman, fitness, su sporları, top oyunları ve kış sporları. Aktiviteler sokak dansı ile parkur, kaya tırmanışı, yoga ve bale ile boks arasında değişebiliyor. Kullanıcılar en sevdikleri spordan zevk alırken, HUAWEI WATCH GT 2e, süre, yakılan kalori, kalp atış hızı aralığı, egzersiz ilerlemesi, iyileşme süresi gibi önemli verileri kaydedecek ve kullanıcılara bilimsel egzersiz planlaması sağlayacak ve tek tıklamayla sosyal medyada paylaşılacak verilerle bir bilgi grafiği oluşturuyor.
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Huawei, aylık döngü takibi özelliğine sahip HUAWEI WATCH GT 2 42mm için yeni Frosty Beyaz ve Kestane Kırmızısı çeşitlerini de duyurdu. Kullanıcılar, adet dönemi ve döngü uzunluğu gibi bilgileri girerek adet ve doğurganlık hatırlatmalarını doğrudan saatten edinebilirler. Ayrıca, döngü tahminleri Huawei Health App aracılığıyla da kullanıcılara sunuluyor.