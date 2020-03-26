Huawei P40 serisi tanıtıldı! Özelliklerine şaşıracaksınız...

P40 serisinin en önemli özelliklerinden biri hiç şüphesiz kamera teknolojisi... P40 Pro Plus ise bu konuda rakiplerini hayli zorlayacağa benziyor. 52 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir ana kamera kullanan telefonun bu lensi, aynı zamanda OIS ve PDAF desteğine de sahip. Ana kameraya eşlik eden bir diğer kamera ise f/4.0 diyafram değerine sahip olan telefoto lens.