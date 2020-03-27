Heyecanlandıran POMEM duyurusu! 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polis Akademisi tarafından yapılan 27 Mart tarihli duyuruya göre 24. Dönem POMEM polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınavın sonuçları açıklandı. Bu duyuru ardından gözler 26. Dönem POMEM mülakat sonuçlarına çevrildi. 26. Dönem POMEM mülakatlarına katılan adaylar bir süredir sonuç duyurusu bekliyor. Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Polis Akademisi tarafından yapılan son duyuruda 24. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayıp, 24-26 Mart 2020 tarihleri arasında yapıla polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları bir kez daha gündeme geldi. Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı mı? 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
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12-15 Ekim tarihleri arasında başvuruda bulunan adaylar, tüm aşamaları tamamladıktan sonra mülakatlara katılmıştı. Mülakat sürecinin üzerinden haftalar geçmesi nedeniyle 26. Dönem POMEM sonuçlarına yönelik beklentiler arttı. Henüz 26. dönem POMEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli değil ancak açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde olacak.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günler yaptığı açıklamada yakın bir tarihi işaret etmişti. Soylu, 26. dönem POMEM'lere 7 bin kadın ve erkek polis adayı alımlarına ilişki şunları söylemişti:
"Polis özel harekat mülakatları bitti, öyle biliyorum, sonuçları önümüzdeki günler içinde açıklarlar, yakın bir zamanda açıklarlar. POMEM'de de zannediyorum mülakatlar bitmiştir, yani bitmek üzereydi en son benim bildiğim. Daha doğrusu Elazığ ve Van depremleri olmadan önce bittiğini düşünüyorum. Eğer bitmişse, sınav sonuçlarının açıklanması hazırlıkları yapılıyordur. Ama ilk önce polis özel harekatın hemen hemen mülakatlarının bittiğini, açıklamaya hazır hale getirilmeye çalışıldığını biliyorum."
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POMEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.