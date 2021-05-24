HES kodu nasıl alınır? e-Devlet ve SMS yoluyla HES kodu alma işlemi

E-DEVLET ÜZERİNDEN DE ALINABİLİR HES kodunu e-Devlet üzerinden alabilmek de mümkün. Bunun için de e-Devlet uygulaması üzerinden Sağlık Bakanlığının HES Kodu Üretme ve Listeleme sekmesine giriş yapılır. Daha sonra HES koduyla ilgili üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri yapılabilir. Ayrıca kendiniz veya 18 yaşından küçük çocuğunuz için HES kodu üretebilir, ürettiğiniz HES kodlarını kurum ya da kişilerle paylaşabilir ve ürettiğiniz HES kodlarının detaylarını sorgulayabilirsiniz.