HES kodu nasıl alınır? e-Devlet ve SMS yoluyla HES kodu alma işlemi
HES kodu nasıl alınır sorusu, koronavirüs nedeniyle çeşitli yerlerde HES kodu zorunlu olduğu için en fazla araştırılan konulardan biri. Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği HES kodu toplu ulaşımdan bazı kurumlara kadar pek çok yerde kullanılıyor. Peki HES kodu nasıl alınır? İşte HES kodu almayla ilgili detaylar...
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HES kodu, kontrollü sosyal hayatta bireylerin güvenliğini sağlamak ve enfekte olan kişilerin takibini daha kolay bir şekilde yapabilmekl için uygulamaya konuldu. Toplu taşımadan bankalara kadar çeşitli kurumlar HES kodunu kullanmakta. Günlük hayatta çoğu yerde gerekli olan HES kodu, uygulama üzerinden alınabiliyor. SMS yoluyla almak için de paylaşım süresi ve T.C kimlik numarası bilgilerini 2023'e göndermek yeterli.
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HES KODU NEDİR?
HES kodu, pandemi nedeniyle kontrollü sosyal yaşantıda bireylerin Covid-19'a karşı herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını takip edebilmek için kullanılan bir uygulama.
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HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu almak için Hayat Eve Sığar uygulamasından "Karekodlarım" sekmesine gidin. Gelen ekranda "Kategori, Alan Adı ve Adres Bilgileri" alanlarını doldurun.
HES kodunu "Hayat Eve Sığar" mobil uygulması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne gidilerek alınabilir. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklandıktan sonra kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.
Üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi ve kod üretimi gibi işlemler uygulamada vatandaşların kontrolündedir.
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden istenilen sayıda kod üretilebilir. Kodların ve paylaşılan kurumlarında listesi de görüntülenebilir ve isteğe göree iptal edilebilir veya yetkileri kaldırılabilir.
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SMS YOLUYLA HES KODU ALMAK İÇİN...
SMS yoluyla HES kodu almak için ise HES yazıp aralda boşluk bırakılarak sırayla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazıp ve 2023'e göndermek yeterli. Paylaşım süresi, belirtilmezse Kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılır. Eğer mesajda kod geçerlilik süresi belirtilirse HES kodu yazılan gün sayısı kadar geçerli olur.
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E-DEVLET ÜZERİNDEN DE ALINABİLİR
HES kodunu e-Devlet üzerinden alabilmek de mümkün. Bunun için de e-Devlet uygulaması üzerinden Sağlık Bakanlığının HES Kodu Üretme ve Listeleme sekmesine giriş yapılır. Daha sonra HES koduyla ilgili üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri yapılabilir. Ayrıca kendiniz veya 18 yaşından küçük çocuğunuz için HES kodu üretebilir, ürettiğiniz HES kodlarını kurum ya da kişilerle paylaşabilir ve ürettiğiniz HES kodlarının detaylarını sorgulayabilirsiniz.