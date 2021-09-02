Hava nasıl olacak? İstanbul'a son dakika sağanak yağış uyarısı... Meteoroloji 2 Eylül il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminlerini duyuran Meteoroloji son dakika sağanak yağış uyarısında bulundu. Eylül ayının gelmesiyle beraber perşembe günü İstanbul'da hava sıcaklığının 2 ila 10 derece arasında azalacağı ve sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Son hava durumu raporuna göre Zonguldak, Bartın, Düzce, Ordu, Samsun'un doğusu ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde de kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Peki, hava nasıl olacak? İşte, MGM 2 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
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Günlük hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu bölge geneli, Doğu Akdeniz, Ora Akdeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların perşembe günü Zonguldak, Bartın, Düzce, Ordu, Samsun'un doğusu ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Giresun ve Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2), Trabzon’un doğusu ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (100 Kg/m2 üzeri) olması bekleniyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Trakya ile İstanbul çevrelerinin, yarın (Perşembe) bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 22°C, 29°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL 20°C, 26°C Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra batı çevreleri, gece saatleri ile yarın (Perşembe) il geneli yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 17°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 19°C, 26°C Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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EGE Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Perşembe) Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 26°C Parçalı bulutlu
İZMİR 24°C, 29°C Az bulutlu
MANİSA 21°C, 33°C Az bulutlu
MUĞLA 19°C, 34°C Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
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AKDENİZ Parçalı, zamanla doğu kesimlerinin çok bulutlu, yarın (Perşembe)Doğu Akdeniz ile Orta Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 25°C, 36°C Parçalı bulutlu
HATAY 24°C, 30°C Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 17°C, 30°C Parçalı bulutlu
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İÇ ANADOLU Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 17°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 14°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde yerel olaral kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 14°C, 24°C Parçalı bulutlu
KONYA 20°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile yarın (Perşembe) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Kastamonu çevrelerinde, yarın (Perşembe) Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Perşembe) İnebolu ile Sinop kıyı şeridinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KARABÜK 15°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 23°C Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde Çorum, yarın (Perşembe) Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Giresun ve Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2), Trabzon’un doğusu ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (100 Kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Perşembe) Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 22°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.
SAMSUN 21°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 22°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli, doğusunda şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.
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DOĞU ANADOLU Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Perşembe) Van, Hakkari, Ağrı, Bitlis ve Muş çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yükseklerinde kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat, yüksekleri zaman zaman 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 18°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 12°C, 29°C Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 30°C Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 13°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.