Hava nasıl olacak? İstanbul'a son dakika sağanak yağış uyarısı... Meteoroloji 2 Eylül il il hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile yarın (Perşembe) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Kastamonu çevrelerinde, yarın (Perşembe) Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Perşembe) İnebolu ile Sinop kıyı şeridinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



BOLU 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



KARABÜK 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK 19°C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.