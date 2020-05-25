Google'ın giremediği yere milyonlarca insanın şifresi girdi!
Google'ın giremediği tehlikeli bölge olarak bilinen Dark Net'e milyonlarca kullanıcının şifresi düştü, satışa çıktı.
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165 milyon kullanıcı kaydı, Dark Net’te satışa sunuldu. Satışı yapan siber suç çetesi, bu veriler için 23 bin 100 dolarlık fiyat etiketi koydu.
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Söz konusu dev veri havuzunda, Endonezya’nın en büyük çevrimiçi mağazası olan Tokopedia’dan çalınan 91 milyon kullanıcı kaydı da yer alıyor. Bu siber hırsızlığın arkasında ise “Shiny Hunters“ adı verilen bir siber suçlu çetesi olduğu belirtiliyor. Çete, çaldığı bilgiler için tam olarak 23 bin 100 dolar talep ediyor.
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Veriler arasında isimler, telefon numaraları, e-posta adresleri, parola kurtarma seçenekleri, sosyal medya erişim belirteçleri ve kişileri tanımlamak için kullanılabilecek çeşitli bilgiler bulunuyor.
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Bilgisayar korsanlarının sunduğu listede başta Asya ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, merkezleri dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan şu 11 şirketten çalınan veriler yer alıyor:
Tokopedia/ 91 milyon kayıt
Homechef / 8 milyon kayıt
Bhinneka / 2 milyon kayıt
Minted / 5 milyon kayıt
Styleshare / 6 milyon kayıt
Ggumim / 2 milyon kayıt
Mindful / 2 milyon kayıt
Star Tribune / 1 milyon kayıt
Chatbooks / 15 milyon kayıt
The Chronicle of Higher Education / 3 milyon kayıt
Zoosk / 30 milyon kayıt
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Uzmanlar uyarıyor: “Bu hizmetlerden herhangi birinin kullanıcısıysanız derhal parolalarınızı değiştirmelisiniz. Aynı parolayı kullanma eğilimindeyseniz diğer hesaplarınızın da güvenliğini denetlemeniz gerekir."
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Deep Web, son zamanlarda daha da fazla kulağımıza çalınıyor. Çünkü korkutucu ve gizli olan şeyler çekicidir. Daha da önemlisi, Deep Web tüm internet aleminin yüzde 90'ını oluşturuyor; yüzde 10'luk kısmı ise Google'ın girebildiği tüm internet sitelerini kapsıyor.
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Peki internetin karanlık dünyasında neler var? Google neden internetin bu karanlık tarafına hiç giremiyor?
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Deep web nedir sorusu Google ve Youtube üzerinde en çok aranan sorulardan biri ve burada karşınıza çıkan deep web videoları da gerilim müzikleri ile birlikte oldukça çekici bir hal almakta.
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Basit bir tanım ile deep web, yani derin internet, bizim kullandığımız yüzeysel internetin daha alt boyutlarıdır. Her internet kullanıcısının erişemediği sitelere ve bilgilere burada ulaşılabiliyor.
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Adeta kuralların, kanunların ya da yasakların olmadığı sınırsız bir alan demek mümkün…
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Tabii hal böyle olunca, suç anlamında aklınıza en uçuk neler geliyorsa, hepsinin döndüğü bir boyuttur burası. Öyle ki, kulağa biraz korkutucu gelse de, kaçırılan insanların satıldığı pazarlar, her türlü uyuşturucu ve öldürücü maddenin satıldığı alanlar, kiralık katillerin cirit attığı bir dünya… Belki de çok daha fazlası…
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Deep web nasıl girilir konusuna gelmeden önce, bu kavramın hayalinizde canlanması için bir örnek verelim. Bugün bizim bildiğimiz internet sınırları, tüm internet dünyasının sadece %10’luk bir kısmıdır.
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Kalanı ise deep web olarak ifade edilen boyutlardır. Tek bir boyut değil, boyutlar söz konusudur. Yani katman katman daha derine inmek mümkündür.
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Belli bir noktadan sonrası için özel cihazlar gerekir ve çok az insan bu boyuta erişebilir. Derin internet kavramı için buzdağının görünmeyen yüzü tanımını yapmak çok doğru olacaktır.
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Şimdi gelelim deep web nasıl girilir konusuna… Deep web‘e yani internet dünyasının arka bahçesine girmek için özel bir yazılım var; bu özel tarayıcıyı bilgisayarınıza kurmanız gerekir. Bu tarayıcı size anlık konumlar verir ve böylece anonim olmayı başarırsınız.
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Üstelik bu dünyada standart domain ‘ler ya da url ‘ler söz konusu değildir. “.onion” şeklinde sonlanan karmaşık url ‘ler görülür. Ancak bilmelisiniz ki bu seviye deep web’in yüzeye en yakın olan katmanıdır. Daha derine inmek ise oldukça tehlikeli olabilir.
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Peki derin internete yani Deep Web'e girmek suç mudur?
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Hayır, deep web kullanmak ya da sadece giriş yapmak suç değildir. Ancak önemli bir ayrıntı var ki, legal olan bu boyutun %95’i illegaldir. Pek bir legal işin döndüğü söylenemez burada. Bu yüzden de neye bulaştığınızdan emin olmalısınız.
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Biraz daha detaya inelim, Deep Web’i kimler kullanır, burada neler döner?
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Hızlıca birkaç örnek ile size bu illegal dünyanın öğelerinden bahsedelim. Bilim adamları, katiller, uyuşturucu tüccarları, teröristler, veri satıcıları, kaçakçılar… Hepsi burada...
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Ünlü Wikileaks belgeleri de bu dünyadan sızmıştır örneğin. Burada hırsız ve katiller kol geziyor.
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İstediğiniz hırsızlığı yapıp o anın videosunu size göndereceğini iddia edenler bile var. Sahte pasaport ve vizeler havada uçuşuyor ve daha saymanın mümkün olmadığı yasa dışı her ilana, hatta hayal dahi edemeyeceklerinize burada rastlamanız mümkün.
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İşte bu yüzden çok tehlikeli bir boyuttan bahsediyoruz. Tam da şu anda gerilim müziğinin doğru bir seçim olduğunu anladık sanırım.
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Deep web, sadece yüzeye en yakın seviyedir. Bu seviyeden aşağıya doğru, daha da derine inmek mümkündür.
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Sonrasında ise özel cihazlara ihtiyaç duyulan, herkesin giriş yapamadığı kapalı sistem karşımıza çıkar. Closed Shell System olarak adlandırılan bu seviye, özel işletim sistemine sahip cihazlar ile görülebilir.
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Deep web adresleri denilince aklımıza .onion uzantılı adresler geliyordu ama bu noktadan sonra .clos uzantılı url’ler ile karşılaşacaksınız.
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Wikileaks belgeleri de tam bu seviyeden çıkmıştır. Son olarak ise henüz tam keşfedilememiş olan Mariana Çukuru ve keşfedilmemiş olan daha da derin noktalar söz konusudur.
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Dünyanın en derin noktası olarak bilinen Mariana Çukuru Deep Web’in en derin katmanına da ismini vermiştir.
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Aslında sanılanın aksine Deep Web ve Darknet aynı şeyler değildir. Darknet, Deep Web içerisinde yer alan “karanlık” içeriklerin yer aldığı paydaya verilen isimdir.
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Yani sonraki adımda değineceğimiz Deep Web içeriklerinin karanlık kısmının toplamına verilen isim, Darknet ismidir.
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Deep Web normal internet sitelerinden farklıdır, normal web siteleri sunucuları bir şirketten kiralar ve site dosyalarını burada barındırır, lakin Deep Web çoğunluğu kişisel sunuculardan oluşmaktadır.
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Yani kendi bilgisayarını bir sunucu gibi kullanmasıdır, fişi çektiği anda site kapanır. Bunun sebebi iz bırakmamak, kendi alanında hakim olmak.
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Deep Web virüslerin yaratıldığı bir yer ve hiçbir şekilde bu alemde güvende değilsiniz, olamayacaksınız!
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En önemli şeylerden birisi Deep Web’i kullanmadan önce İngilizce biliyor olmanız çünkü orada bulunan içeriğin neredeyse yarısından fazlası İngilizce.
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Google'ın görsel arama sayfasında Deep Web diye bir arama yaptığınızda muhtemelen göreceğiniz fotoğraf Ice Berg buzulu (buz dağı) olacaktır. Yani Google üzerinden bu aleme giriş yapamazsınız.
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Dark nette gezinmek için özel modifiye edilmiş tarayıcılara, işletim sistemlerine, bağlantı teknolojilerine ihtiyacınız var.
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Deep web'e Google, Yahoo, Bing ya da diğer arama motorları ile giriş yapılamaz. Bu dünyada boy gösteren tüm siteler, arama motorları tarafından indekslenmediği için -yani arama sonuçlarında gösterilmediği için- o kapsamda yer alır.
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Resmi para birimi: Bitcoin
Darknet üzerinde dönen paranın 1 yıl içinde 2-3 milyar dolarlık bir rakama ulaştığı biliniyor. Bu alemin para birimi ise bitcoin'dir.
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Erişilebilirliğe göre, deep web ve şu anda içinde bulunduğumuz standart dünyanın yer aldığı katmanlar şu şekildedir;
Seviye 1 (Surface web)Özel bir tarayıcı kullanmadan erişilebilen, yüzeydeki web. Sosyal ağlar, haber siteleri ve şu ana kadar Google'ı kullanarak giriş yapmış olduğunuz tüm siteler.
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Seviye 2 (Bergie web)
Arama motorları ile erişemeyeceğiniz web içerikleridir. FTP serverlar, indekslenmeyen yetişkin (+18) içerikler bu seviyede yer alır. Arama motorları ile bu içeriklere ulaşmanız neredeyse imkansızdır, çünkü ya arama engeli almışlardır ya da sırada en sona atılmışlardır.
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Seviye 3 (Deep web)
Proxy seviyesi ve Tor seviyesi
Seviye 3 iki gruba ayrılır. İlk grupta yer alan proxy ile erişilebilen siteler, .onion uzantısına sahip olmayan ancak arama motorları tarafından engellenmiş, illegal içeriğe sahip her türlü sitenin bulunduğu kapsamdadır.
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Seviye 4 (Charter web)
Gizli şirket ve piyasa bilgileri, önceden belirlenmiş milyonluk bahis sonuçları, milyar dolarlık satışlar, dünyaca ünlü silah kaçakçıları, tank – füze- savunma sistemi satışları, yasaklanmış filmler bu bölümde bulunur...