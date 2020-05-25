Google'ın giremediği yere milyonlarca insanın şifresi girdi!

Bilgisayar korsanlarının sunduğu listede başta Asya ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, merkezleri dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan şu 11 şirketten çalınan veriler yer alıyor:



Tokopedia/ 91 milyon kayıt



Homechef / 8 milyon kayıt



Bhinneka / 2 milyon kayıt



Minted / 5 milyon kayıt



Styleshare / 6 milyon kayıt



Ggumim / 2 milyon kayıt



Mindful / 2 milyon kayıt



Star Tribune / 1 milyon kayıt



Chatbooks / 15 milyon kayıt



The Chronicle of Higher Education / 3 milyon kayıt



Zoosk / 30 milyon kayıt