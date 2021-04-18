Google yayınladı: Aral Gölü 36 yıl içinde bu hale geldi

Soğuk Savaş yıllarında, Sovyetler Birliği (SSCB) döneminde bölgedeki tarımı kalkındırmak için yanlış projelerde kullanılan göl, o dönemden beri hacmini kaybetmeye başlamıştı.ABD merkezli teknoloji devi Google tarafından yayınlanan uydu fotoğraflarına göre, Aral Gölü, neredeyse tamamen kurumak üzere.Google'ın 'timelapse' uydu fotoğrafları sayesinde Aral Gölü'nün 1984'ten 2020 yılına kadar olan değişimi net bir şekilde görülebiliyor.Söz konusu özellik için 24 milyon uydu fotoğrafının kullanıldığı açıklandı.Aynı açıklamada onlarca yılda meydana gelen küresel değişimleri göstermek için 20 petabayt uydu görüntüsü kullanıldı.İşte uydularının gözünden Aral Gölü'nün değişimi...