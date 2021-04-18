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Teknoloji
Haber Giriş: 18 Nisan 2021 - 09:20 | 

Google yayınladı: Aral Gölü 36 yıl içinde bu hale geldi

Bir zamanlar dünyanın en büyük 4’üncü gölü olan Aral Gölü, 36 yıl içerinde oldukça dramatik bir değişim geçirdi.

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Soğuk Savaş yıllarında, Sovyetler Birliği (SSCB) döneminde bölgedeki tarımı kalkındırmak için yanlış projelerde kullanılan göl, o dönemden beri hacmini kaybetmeye başlamıştı.

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ABD merkezli teknoloji devi Google tarafından yayınlanan uydu fotoğraflarına göre, Aral Gölü, neredeyse tamamen kurumak üzere.

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Google'ın 'timelapse' uydu fotoğrafları sayesinde Aral Gölü'nün 1984'ten 2020 yılına kadar olan değişimi net bir şekilde görülebiliyor.

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Söz konusu özellik için 24 milyon uydu fotoğrafının kullanıldığı açıklandı.

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Aynı açıklamada onlarca yılda meydana gelen küresel değişimleri göstermek için 20 petabayt uydu görüntüsü kullanıldı.

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İşte uydularının gözünden Aral Gölü'nün değişimi...

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