Teknoloji Haber Giriş: 18 Nisan 2021 - 09:20 | 18 Nisan 2021 - 09:20

Google yayınladı: Aral Gölü 36 yıl içinde bu hale geldi

Bir zamanlar dünyanın en büyük 4’üncü gölü olan Aral Gölü, 36 yıl içerinde oldukça dramatik bir değişim geçirdi.