General Mobile GM 20 incelemesi: İşte öne çıkan özellikleri
General Mobile'ın GM 20 Pro ile birlikte kullanıcılara sunduğu yeni akıllı telefonlarından GM 20, tam bir fiyat/performans telefonu. Şimdi gelin, ürüne daha yakından bakalım ve sunduğu özellikleri yakından inceleyelim.
General Mobile, geçtiğimiz haftalarda iki yeni telefonun duyurusunu yaptı ve kısa sürede de yeni ürünlerini kullanıcılarla buluşturdu. GM 20 Pro ile birlikte raflardaki yerini alan GM 20, 2 bin TL altında bir fiyatla telefon arayanlara yönelik bir ürün.
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6.09 inç inç ekran büyüklüğüne sahip olan ürün, IPS ekrana sahip ve 720X1560 piksel çözünürlük sunuyor. MediaTek’in 12 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 1.8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Helio A25 işlemcisinden güç alan telefonun en merak edilen noktalarından biri oyun performansı.
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PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile oyunlarını deneyimlediğimiz telefonda oyun oynarken herhangi bir takılma yaşamadık ve beklediğimizden yüksek bir performans aldığımızı da söyleyebiliriz.
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4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya sahip olan telefonun toplam hafızası da microSD kart desteği sayesinde artırılabiliyor ve toplamda 256 GB'a kadar yükseltme şansınız bulunuyor.
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4000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan General Mobile GM 20 ile standart bir kullanımda bir gün boyunca şarja ihtiyaç duymuyorsunuz. Ancak kullanım alışkanlığına göre bu sürenin değişeceğini de belirtmek gerekiyor.
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USB Type-C girişine sahip olan ve 3.5 mm kulaklık yuvasını da üzerinde bulundurarak geriye dönük destek veren ürün, bu anlamda artı puan alıyor. Çünkü 3.5 mm yuva kullanan bir kulaklık için ayrıca dönüştürücüye ihtiyacımız kalmıyor.
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Telefonun 13 Megapiksel f/1.8 diyaframa sahip ana kamerasına, 2 Megapiksel çözünürlüğünde iki kamera daha eşlik ediyor. Ön tarafta ise 8 Megapiksel f/2.0 diyaframa sahip kamera var. Fotoğraf çekimlerinde cihazın başarılı olduğu söylenebilir.
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Otomatik olarak bulunduğunuz ortama uyum sağlayan GM 20, fotoğrafa göre renk, kontrast, parlaklık ve keskinlik gibi birçok ayarı otomatik yapıyor. Bu anlamda sizi pek uğraştırdığı söylenemez.
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Fotoğrafta da göreceğiniz üzere kutu içeriğinde kılıf da yer alıyor. Bu anlamda da kullanıcıların ayrıca kılıf için ek ücret ödenmesinin önüne geçilmiş oluyor.
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Telefonu kutusundan ilk kez çıkarırken karşılaştığınız ekran etiketinde ürünün teknik özelliklerini öğrenebiliyorsunuz.
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1799 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan GM 20, abisi GM 20 Pro'ya göre daha mütevazi özellikler bulundursa da, fiyatına göre iyi işler çıkarıyor denebilir.