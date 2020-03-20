Faydaları saymakla bitmiyor! 1 tanesi 1 kilogram ete eş değer
Bahar aylarında ortaya çıkan kuzugöbeği mantarı, besin değeri ve sağlığa faydalarıyla oldukça dikkat çekiyor. Diyetisyen Deniz Zünbülcan, genellikle Ege, Akdeniz, Karadeniz bölgelerinde ilkbaharda orman, bahçe, çayır gibi alanlarda yetişen kuzugöbeği mantarının faydalarını paylaştı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kuzugöbeği mantarı, habitat olarak konifer ormanları, meşe, dişbudak, gürgen ve elma ağaçlarının yakınlarını seçerler ve genelde kireçli topraklarda yetişirler.
2
Kuzugöbeği mantarının yaş halinin satış fiyatı 100 TL’den başlarken kuru hali 800 TL’den başlıyor.
3
Faydaları nelerdir?
Nadir bulunan, kıymetli olan bu mantarın besin ögesi içeriği çok zengindir ve sağlığa birçok faydası vardır.
4
B1, B2, B3, C vitaminlerini ve kalsiyum, sodyum, çinko, potasyum minerallerini içerir. 1 tane kuzugöbeği mantarı neredeyse 1 kilogram etin taşıdığı proteine eşit miktarda protein içerir.
5
Vücuttaki bağ dokusunu onarır. Eklem ağrılarını azaltırken zihin gelişiminde de etkili olan bir mantar türüdür.
6
İçerdiği antioksidanlar sayesinde de vücudun zararlı mikroorganizmalara karşı korumasını destekler. Yani bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır.
7
Demir eksikliği yaşayan kişiler için tedavi edici nitelikte olan bir besindir. Antioksidan olan selenyum maddesi içeriği yüksek olan bu mantarın özellikle prostat kanserine karşı olumlu etkiye sahip olabileceği düşünülmektedir.
8
Kan şekerini dengelemede sorun yaşayan kişilerin de tüketebileceği bir besindir. Karaciğer ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkileri vardır. Aynı zamanda karaciğer enzimlerinin yenilenmesinde de etkilidir.
9
B2 vitamini eksikliği göz hastalığı yaşama riskini arttırabilir. Bu mantar türünde yüksek miktarda B2 vitamini vardır. Bu nedenle göz sağlığı içinde önemli bir mantar türüdür. Ayrıca, bağırsak ve mide rahatsızlıklarına bağlı şikâyetleri azaltmaktadır.
10
Tüketirken nelere dikkat edilmelidir?
Mantara karşı alerjiniz varsa bu mantar türünü de dikkatli tüketmenizde fayda vardır. Ayrıca aldığınız mantarın gerçekten kuzugöbeği mantarı olup olmadığına da emin olmalısınız. Kuzugöbeği mantarının besin ögesi içeriği oldukça güçlüdür.
11
. Özellikle yüksek miktarda protein içermektedir. Bu nedenle tüketirken dikkat edilmelidir. Aşırı miktarlarda tüketilmemelidir. Bunların dışında dikkat edilecek her hangi bir nokta bulunmamaktadır.
12
Nasıl Pişirilmelidir?
Aldığınız mantarlar çok sert ise suda haşlanmalıdır. Eğer mantarlarınız çok sert değilse direkt soteleyerek tüketebilirsiniz. Bir başka pişirme yöntemi ise buharda pişirilmesidir. Sotelenen veya buharda pişirilen mantarlar direkt yenilebileceği gibi garnitür olarak da yenilebilir