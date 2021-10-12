Facebook çöktü mü, sorun mu var? Uygulama çalışıyor mu? İşte son raporlanan sorunlar...

Facebook'ta yaşanan sorunun ardından kullanıcıların bildirdiği problemler arasında uygulama hatası olduğu görülüyor. Mobil cihazlarından Facebook'a erişmek isteyen kullanıcılar geç açılma veya hiç açılmama gibi sorunlarla karşılaşıyor. Şuan için tüm kullanıcıları etkileyen bir sorun olmasa da bir çok kişinin de etkilendiği ilk gelen yorumlar arasında yer alıyor.