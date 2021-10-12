Facebook çöktü mü, sorun mu var? Uygulama çalışıyor mu? İşte son raporlanan sorunlar...
Popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Facebook'ta yaşanan kesintilerin ardından kullanıcılar Facebook çöktü mü ve sorun mu var sorularının cevaplarını internette araştırıyorlar. Son 24 saatin verilerine bakıldığında saat 14:00 itibari ile Facebook'ta uygulama kullananların sorun yaşadığı görülüyor. İşte detaylar
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1
Facebook'ta yaşanan sorunun ardından kullanıcıların bildirdiği problemler arasında uygulama hatası olduğu görülüyor. Mobil cihazlarından Facebook'a erişmek isteyen kullanıcılar geç açılma veya hiç açılmama gibi sorunlarla karşılaşıyor. Şuan için tüm kullanıcıları etkileyen bir sorun olmasa da bir çok kişinin de etkilendiği ilk gelen yorumlar arasında yer alıyor.
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Son 24 saatin sorunlarının yer aldığı raporlara da bakıldığında Facebook'ta saat 14:00 itibari ile başlayan ve şuana dek süren sorunların yaşandığı görülüyor.
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Sorun bildirenlerin sayısı dakikalar geçtikçe artarken, yaşanan gelişmeler ilerleyen dakikalarda haberimizde olacak.