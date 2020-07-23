Birçok sosyal medya kullanıcısı fotoğraflarını paylaşmadan önce düzenleme ihtiyacı duyuyor. Bu nedenle fotoğraf düzenleme uygulamaları vazgeçilmez hale geliyor. İşte son zamanların en iyi 20 ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması...
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1
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Snapseed
Google tarafından geliştirilen Snapseed uygulamasının basit arayüzü sayesinde fotoğraflarınıza benzersiz efektler uygulayabilirsiniz.
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Bu program ile fotoğraflarınızı geliştirebilirsiniz. Dijital filtreler uyguladığınız fotoğraflarınızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.
3
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Enlight Photofox
Geçtiğimiz seneki Apple Tasarım Ödülünün sahibi olan Enlight uygulaması sizlere alışılmışın dışında efektler sunacak.
4
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VSCO CAM
VSCO CAM uygulaması ile birlikte fotoğraf düzenlemenin haricinde video düzenlemesi de yapabiliyorsunuz. Aklınıza gelebilecek çoğu efekti sunabilen uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.
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Polarr Photo Editor
Polarr Photo Editor diğer uygulamalara göre daha karmaşık bir arayüzüne sahip olsa da birkaç kullanımda alışacaksınız ve fotoğraflarınız üzerinde ince ayarlar yapabileceksiniz.
6
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Prisma
Prisma uygulaması sayesinde fotoğraflarınıza sanatsal efektler verebilirsiniz.
7
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Adobe Photoshop Express
Adobe tarafından geliştirilen Photoshop Express temel seviyedeki tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak.
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Adobe Photoshop Express, mobil aygıtınız için bir fotoğraf düzenleyici uygulamasıdır. Fotoğraflarınızı düzenleyebilir, uygulamada hızlıca kolajlar oluşturabilirsiniz.
9
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AutoDesk Pixlr
AutoDesk Pixlr fotoğraf üzerinde yapmak istediğiniz işlemi hızlı ve kolay bir şekilde sunabiliyor.
10
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Camera+ 2
Temel seviyedeki ihtiyaçlarınıza ek olarak ileri seviye efektleri de sunan Camera+ 2 derinlik algısı ve Macro modu özellikleriyle dikkat çekiyor.
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Photo Editor by Aviary
Temel seviyedeki ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacak olan uygulamanın basit arayüzü ile işlemlerinizi çabucak gerçekleştirebileceksiniz.
12
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YouCam Perfect
Sanal makyaj ve saç rengi değiştirme gibi efektlere sahip olan YouCam Perfect ile birlikte ve fiziğiniz üzerinde inceltmeler yapabilirsiniz.
13
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Warmlight
Fotoğraflarınızın renklerini başarılı bir şekilde değiştirebilen uygulama canlı efektler sunuyor. Aynı zamanda akıllı Odak ve pozlama kontrolü gibi özellikleri manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz.
14
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Darkroom
İşlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayacak uygulamanın en dikkat çekici özelliği ise düzenlemelerin kopyalanarak başka bir fotoğrafta da uygulanabiliyor olması.
15
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A Color Story
A Color Story temel ihtiyaçların yanı sıra ışık ayarlarında da oldukça detayları düzenlemeler yapmanıza olanak sağlıyor.
16
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LightX
Çok sayıda düzenleme aracına sahip olan uygulama fotoğraf üzerinde yapmak istediğiniz efektleri hızlı ve kolay bir şekilde sunabilecek.
17
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Pro HDR X
Özellikle canlı efektler ve HDR gibi efektlerde iddialı olan uygulama diğer özellikleri de yeteri kadar sunabiliyor.
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Lens Distortions
Fotoğraflara doğal bir görünüm vermek için güneş ışığı ve mercek parlaması efektleri ekleyebilmenize olanak sağlayan uygulama beraberinde birçok efekt ile geliyor.
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Superimpose
Fotoğrafınızı istediğiniz gibi kesip başka bir fotoğrafın üstüne koymanızı sağlayan uygulama ile tasarımlarınızı çevrimiçi bir şekilde paylaşabilirsiniz
20
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Phonto
Fotoğraflarınızın üzerine yazı ekleyebilmenize olanak sağlayan uygulama ile yazılarınızın şeklini ve rengini değiştirebilirsiniz.
21
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Facetune
Facetune uygulaması diş beyazlatma deri pürüzsüzleştirme yüz şeklinde değişiklik yapma özellikleri ile selfielerinizi güzelleştirmenize olanak sağlıyor
22
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Platoverse
Duran fotoğrafları hareketlendirmeye yarayan uygulama Platoverse ile fotoğraflarınız farklı bir boyu kazanacak.