MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriEn iyi 20 ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması
GeriTeknoloji En iyi 20 ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Teknoloji
Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 17:22,

En iyi 20 ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması

Birçok sosyal medya kullanıcısı fotoğraflarını paylaşmadan önce düzenleme ihtiyacı duyuyor. Bu nedenle fotoğraf düzenleme uygulamaları vazgeçilmez hale geliyor. İşte son zamanların en iyi 20 ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Snapseed

Google tarafından geliştirilen Snapseed uygulamasının basit arayüzü sayesinde fotoğraflarınıza benzersiz efektler uygulayabilirsiniz.

2
Abone Olgoogle-news

Bu program ile fotoğraflarınızı geliştirebilirsiniz. Dijital filtreler uyguladığınız fotoğraflarınızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

3
Abone Olgoogle-news

Enlight Photofox

Geçtiğimiz seneki Apple Tasarım Ödülünün sahibi olan Enlight uygulaması sizlere alışılmışın dışında efektler sunacak.

4
Abone Olgoogle-news

VSCO CAM

VSCO CAM uygulaması ile birlikte fotoğraf düzenlemenin haricinde video düzenlemesi de yapabiliyorsunuz. Aklınıza gelebilecek çoğu efekti sunabilen uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

5
Abone Olgoogle-news

Polarr Photo Editor

Polarr Photo Editor diğer uygulamalara göre daha karmaşık bir arayüzüne sahip olsa da birkaç kullanımda alışacaksınız ve fotoğraflarınız üzerinde ince ayarlar yapabileceksiniz.

6
Abone Olgoogle-news

Prisma

Prisma uygulaması sayesinde fotoğraflarınıza sanatsal efektler verebilirsiniz.

7
Abone Olgoogle-news

Adobe Photoshop Express

Adobe tarafından geliştirilen Photoshop Express temel seviyedeki tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak.

8
Abone Olgoogle-news

Adobe Photoshop Express, mobil aygıtınız için bir fotoğraf düzenleyici uygulamasıdır. Fotoğraflarınızı düzenleyebilir, uygulamada hızlıca kolajlar oluşturabilirsiniz.

9
Abone Olgoogle-news

AutoDesk Pixlr

AutoDesk Pixlr fotoğraf üzerinde yapmak istediğiniz işlemi hızlı ve kolay bir şekilde sunabiliyor.

10
Abone Olgoogle-news

Camera+ 2

Temel seviyedeki ihtiyaçlarınıza ek olarak ileri seviye efektleri de sunan Camera+ 2 derinlik algısı ve Macro modu özellikleriyle dikkat çekiyor.

11
Abone Olgoogle-news

Photo Editor by Aviary

Temel seviyedeki ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacak olan uygulamanın basit arayüzü ile işlemlerinizi çabucak gerçekleştirebileceksiniz.

12
Abone Olgoogle-news

YouCam Perfect

Sanal makyaj ve saç rengi değiştirme gibi efektlere sahip olan YouCam Perfect ile birlikte ve fiziğiniz üzerinde inceltmeler yapabilirsiniz.

13
Abone Olgoogle-news

Warmlight

Fotoğraflarınızın renklerini başarılı bir şekilde değiştirebilen uygulama canlı efektler sunuyor. Aynı zamanda akıllı Odak ve pozlama kontrolü gibi özellikleri manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz.

14
Abone Olgoogle-news

Darkroom

İşlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayacak uygulamanın en dikkat çekici özelliği ise düzenlemelerin kopyalanarak başka bir fotoğrafta da uygulanabiliyor olması.

15
Abone Olgoogle-news

A Color Story

A Color Story temel ihtiyaçların yanı sıra ışık ayarlarında da oldukça detayları düzenlemeler yapmanıza olanak sağlıyor.

16
Abone Olgoogle-news

LightX

Çok sayıda düzenleme aracına sahip olan uygulama fotoğraf üzerinde yapmak istediğiniz efektleri hızlı ve kolay bir şekilde sunabilecek.

17
Abone Olgoogle-news

Pro HDR X

Özellikle canlı efektler ve HDR gibi efektlerde iddialı olan uygulama diğer özellikleri de yeteri kadar sunabiliyor.

18
Abone Olgoogle-news

Lens Distortions

Fotoğraflara doğal bir görünüm vermek için güneş ışığı ve mercek parlaması efektleri ekleyebilmenize olanak sağlayan uygulama beraberinde birçok efekt ile geliyor.

19
Abone Olgoogle-news

Superimpose

Fotoğrafınızı istediğiniz gibi kesip başka bir fotoğrafın üstüne koymanızı sağlayan uygulama ile tasarımlarınızı çevrimiçi bir şekilde paylaşabilirsiniz

20
Abone Olgoogle-news

Phonto

Fotoğraflarınızın üzerine yazı ekleyebilmenize olanak sağlayan uygulama ile yazılarınızın şeklini ve rengini değiştirebilirsiniz.

21
Abone Olgoogle-news

Facetune

Facetune uygulaması diş beyazlatma deri pürüzsüzleştirme yüz şeklinde değişiklik yapma özellikleri ile selfielerinizi güzelleştirmenize olanak sağlıyor

22
Abone Olgoogle-news

Platoverse

Duran fotoğrafları hareketlendirmeye yarayan uygulama Platoverse ile fotoğraflarınız farklı bir boyu kazanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi