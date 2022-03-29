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Emlak vergisi ne zaman ödenir? İşte emlak vergisi 1. taksit ödeme takvimi

#Emlak#Vergi

Taşınmaz mala sahip olan vatandaşlar, 2022 yılının nisan ayına gelinmesiyle birlikte, emlak vergisi ödemelerinin ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, taksitli ya da tek seferde belirlenen tarihlere de ödenebiliyor. Peki, emlak vergisi ne zaman ödeniyor?

1/3Emlak vergisi ne zaman ödenir İşte emlak vergisi 1. taksit ödeme takvimi

Emlak vergileri, yılda iki eşit taksitle tahsil ediliyor. Birincisinin mart, nisan ve mayısta, ikincisinin ise kasımda belediyelere ödenmesi gereken emlak vergileri için artık son günler. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemesi için emlak vergilerini belirlenen tarihler arasında ödemesi gerekiyor. İşte, emlak vergisi ödemeleri hakkına ayrıntılar...

2/3Emlak vergisi ne zaman ödenir İşte emlak vergisi 1. taksit ödeme takvimi

Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebiliyor. Ödeme yapılırken, belediyelerden tahsis edilen beyanname dolduruluyor.

3/3Emlak vergisi ne zaman ödenir İşte emlak vergisi 1. taksit ödeme takvimi

Emlak vergisi, düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor.

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#Emlak#Vergi