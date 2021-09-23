Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? ÖSYM YKS üniversite kayıt tarihlerini yayınladı!
YKS ek tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtları alınmaya başlanacak. 20-23 Eylül'de tamamlanacak olan ek tercihleri sonrası ön lisans ve lisans programlarına yerleşerek kayıt hakkı elde eden öğrenciler belirlenecek. ÖSYM'nin yayınladığı 2021 YKS ek tercih kılavuzunda, ek tercih üniversite kayıtlarının ekim ayında yapılacağı bildirildi. Ek tercih ile üniversitelere yerleşecek öğrenciler elektronik ve bireysel olarak kayıtlarını gerçekleştirecekler. Peki, ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? İşte, 2021 YKS ek tercih üniversite kayıt tarihleri hakkında detaylar.
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1
YKS ek tercih kayıtları tamamlanırken gözler de üniversite kayıt işlemlerine çevrildi. ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilere göre ek kontenjanlara yerleşen öğrenciler kayıt işlemlerini 4 Ekim'de yapmaya başlayacaklar. Ek tercih kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. E kayıtlar ise 5 Ekim'de bitecek.
2
YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.
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EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir.
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Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.
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Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.