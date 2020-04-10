Eczanelerde maske ücretsiz mi olacak? E devlet ücretsiz maske nasıl alınır?

Ücretsiz maske dağıtımı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ücretsiz maske nereden alınır? sorusu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği duyuruldu. Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacak.



Ücretsiz maske almak isteyen vatandaşlar, maskeleri nerelerden temin edebileceklerini öğrenmek istiyorlar. Konu ile ilgili son dakika açıklaması İstanbul Eczacı Odası tarafından yapıldı. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği bildirildi. İşte konu ile ilgili merak edilen soruların yanıtları…