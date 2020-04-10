Eczanelerde maske ücretsiz mi olacak? E devlet ücretsiz maske nasıl alınır?
Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili önemli karara varıldı. Vatandaşlara verilmesi planlanan ücretsiz maskelerin eczaneler tarafından temin edileceği duyuruldu. Yapılan açıklamanın ardından Ücretsiz maske nereden alınır? sorusu da gündeme geldi. Peki, Eczanelerde maske ücretsiz mi olacak? E devlet ücretsiz maske nasıl alınır? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Ücretsiz maske dağıtımı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ücretsiz maske nereden alınır? sorusu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği duyuruldu. Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacak.
Ücretsiz maske almak isteyen vatandaşlar, maskeleri nerelerden temin edebileceklerini öğrenmek istiyorlar. Konu ile ilgili son dakika açıklaması İstanbul Eczacı Odası tarafından yapıldı. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği bildirildi. İşte konu ile ilgili merak edilen soruların yanıtları…
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ECZANELERDE MASKE ÜCRETSİZ Mİ ALINACAK?
İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Henüz maskeler eczanelere gelmedi. Vatandaşa SMS ile kod gönderilecek. Vatandaş cep telefonuna mesaj gelmeden eczanelere gitmemeli. O kodla maske alınabilecek" denildi.
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ÜCRETSİZ MASKE NEREDEN ALINIR?
E-devlet üzerinden maske başvurusu yapmak için aşağıda bulunan linke tıklayabilirsiniz. Bu hizmeti kullanarak kendiniz ve aynı hanede bulunan aile bireyleriniz için 20 yaş üstü ve 65 yaş altı olmak koşuluyla ücretsiz maske talebinde bulunabilirsiniz. E-DEVLET BAŞVURU EKRANI-TIKLAYINIZ
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65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA MASKE VE KOLONYA DAĞITILIYOR
65 yaş üstü vatandaşların evlerine maske ve kolonya götürülüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün yaptığı açıklamasında İstanbul ilinin pilot bölge olarak belirlendiğini duyurdu ve “İstanbul genelinde 65 yaş üstünde olan 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık.” dedi.