e-Okul ne zaman kapanıyor? İşte e-Okul VBS'nin son durumu hakkında bilgiler
"e-Okul ne zaman kapanacak ve kapandı mı?" soruları, notlarını sorgulamak için sisteme girmek isteyen öğrencilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Aşırı yoğunluk yaşanan e-Okul sistemine ulaşmakta sıkıntı çeken öğrenciler, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor?
2021-2022 eğitim öğretim dönemi kısa zaman sonra son bulacak. Karnelerin alınmasına sayılı günler kala ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında tahsillerine devam eden talebeler, e-Okul'un ne zaman kapanacağına dair araştırma yapıyor. İşte, konuya dair detaylar...
E OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?
Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.