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Donetsk'in tarihi: Donetsk nerede, bağımsız mı? Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti ne zaman kuruldu?

#Donetsk#Rusya#Ukrayna

Donetsk bağımsız mı, sorusu Putin'in "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin egemenliğini tanıyoruz. " açıklamasının ardından gündeme geldi. Dünya Rusya-Ukrayna gerilimine kilitlenirken, Putin Donbas bölgesinin tarihsel olarak Rusya'nın bir parçası olduğunun altını çizdi. Eski adıyla Stalino olan Donetsk, Donbass Savaşı'nda Ukrayna'dan ayrılarak kuruldu. 2014'te bağımsızlık ilan eden Donetsk Ukrayna'nın en büyük metalurji merkezlerinden biri. Peki, Donetsk nerede, bağımsız mı? İşte, Donetsk'in tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5Donetskin tarihi: Donetsk nerede, bağımsız mı Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti ne zaman kuruldu

Donetsk'in tarihi öne çıkan konuların başında geliyor. 21 Şubat 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hem Luhansk hem de Donetsk Halk Cumhuriyetlerini bağımsız devletler olarak tanıdığını açıkladı. Dünya günlerdir Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizde yaşanan gelişmelere odaklandı. Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, 1920 yılında SSCB'nin büyük sanayi merkezlerinin kurulduğu bir yer olmuştu. Donetsk coğrafi konum olarak dağınık ormanlık, atık yığınları, tepeler, nehirler ve göllerle çevrili bozkır arazide yer alıyor.

2/5DONETSK NEREDE

DONETSK NEREDE?

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Donbass Savaşı'nda Ukrayna'dan ayrılarak kurulan bir devlettir. DHC, Ukrayna yönetimini sivilleri katletmek ve savaş suçu işlemekle itham etmektedir. Kiev yönetimi ise DHC'nin Rusya'dan destek aldığını iddia etmektedir.
- Lugansk Halk Cumhuriyeti nerede? Lugansk bağımsız mı? İşte Rusya-Ukrayna geriliminde gündem olan Lugansk'in tarihi
- https://www.hurriyet.com.tr/dunya/rusya-ukrayna-krizinde-son-dakika-dunya-izliyor-putin-kararini-acikliyor-42008625

3/5TARİHİ

TARİHİ

Don Kazaklarının yoğun olarak yaşadığı bölge 19. yüzyılda Yekaterinoslav eyaleti olarak adlandırıldı. Serfliğin (toprak köleliği) kaldırılmasından sonra 19. yüzyılın ikinci yarısında sanayi devrimi ile sanayide ve kömür üretiminde gelişme gösterdi. Demir yolu ağının kurulmasıyla bölge hızla gelişti.

Donbas, 1920 yılında SSCB'nin büyük sanayi merkezlerinin kurulduğu bir yer oldu. Bölgede birçok kömür madeni işletmeye açıldı fakat bunlar II. Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından yıkıldı.

2 Temmuz 1932'de yeni bir idari birim oluşturuldu. Artemovsk ili ayrı bir merkez kabul edildi. 3 Haziran 1938'de Stalin'in önerisiyle Voroşilovgrad şehri Donetsk bölgesinin idari merkezi yapıldı ve kararname Yüksek Sovyet Prezidyumu tarafından onaylandı. O dönemde 1.837.000 nüfus ile bölge dört şehir ve 28 ilçeden oluşan bir idari teşkilatlanma haline getirildi.

4/5BAĞIMSIZLIK SÜRECİ

BAĞIMSIZLIK SÜRECİ

2014 yılının başlarında Ukrayna'da Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması ve cumhurbaşkanlığı krizinin yaşanması iç savaş tehlikesi yarattı. Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in AB'nin şartlarına rest çekerek ülkeyi Rusya'ya yakınlaştırması muhalefette tepkiye yol açtı. AB yanlılarının Kiev'de başlattığı darbe hareketiyle Yanukoviç istifa etti ve 25 Mayıs 2014'te yapılmak üzere erken seçim kararı alındı. Ancak geçici olarak iktidarı devralan hükûmet, Rus nüfusun yoğun olarak yaşadığı doğu bölgelerine seçimsiz gayri meşru valiler atadı. Bu durum doğu eyaletlerinde protesto gösterilerinin başlamasına sebep oldu.

5/5Donetskin tarihi: Donetsk nerede, bağımsız mı Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti ne zaman kuruldu

Protestolar gittikçe büyüdü ve göstericiler 6 Nisan 2014'te Donetsk valiliğini basarak binayı ele geçirdi. 7 Nisan'da Donetsk Halk Cumhuriyeti Egemenlik Deklarasyonu'nu ve bağımsızlık ilanını kabul eden Halk Konseyi kuruldu.

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#Donetsk#Rusya#Ukrayna