Rusya-Ukrayna krizinde son dakika... Rus medyası duyurdu: Kararını verdi

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Rus medyası Putin'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıyacağını ve konuyu Almanya Başbakanı Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bildirdiğini duyurdu. AFP'nin Kremlin'e dayandırdığı habere göre; Scholz ve Macron, Putin'in kararı karşısında hayal kırıklığına uğradı.

ALMANYA'DAN KINAMA

Putin'in görüşmede ayrıca Rusya Güvenlik Konseyi'nin bugünkü toplantısı hakkında bilgi verdiğini aktaran Hebestreit, Schozl’un telefon görüşmesinde Rusya’nın Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıma planını kınadığını aktardı.

Hebestreit, “Scholz, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ni bağımsız devletler olarak tanıma planlarını kınadı. Böyle bir adım, Doğu Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümüne ilişkin Minsk Anlaşmalarına açıkça aykırı olacak ve bu anlaşmaların Rusya tarafından tek taraflı ihlali olacaktır” dedi.Hebestreit ayrıca, “Görüşmeler sırasında Başbakan Scholz, Rusya Devlet Başkanı'na gerilimi derhal düşürmesi ve birleşik kuvvetleri Ukrayna sınırından çekmesi çağrısında bulundu. Özellikle Doğu Ukrayna'da ateşkese uymanın ve gevşeme işaretleri vermenin artık önemli olduğunu vurguladı. Rusya'nın burada özel bir sorumluluğu var” ifadelerini kullandı.



AB'DEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI



Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell, Putin kararını resmen açıklamadan kritik bir mesaj verdi. Borrell, Ukraynalı Rus yanlısı ayrılıkçıların kurduğu Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının Moskova tarafından tanınması halinde yaptırımların hazır olduğunu belirtti.



BM'DEN ÇAĞRI



Birleşmiş Milletler de tarafları Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün altını oyacak "tek taraflı hamlelerden" sakınma çağrısı yaptı.

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DÜNYA ALARMA GEÇTİ

Rus medyasının gelişmeyi duyurmasıyla dünya alarma geçti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Savunma Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın da güvenlik ekibiyle Beyaz Saray'da gelişmeleri takip ettiği biliniyor. CNN'in haberine göre; Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, CIA Direkötrü Bill Burns, ülkede fedaral tatil olmasına karşın Beyaz Saray'a geldi. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de Beyaz Saray'a geldiği öğrenildi.



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