DİTİB gönüllülerinden sel felaketi mağdurlarına destek

Stolberg kentinde pide ve içme suyu dağıtımında Belediye Başkanı Patrick Haas’ın da bizzat gönüllülere yardımcı olduğunu belirten Onur, “Belediye Başkanı Haas’a DİTİB adına geçmiş olsun dileklerimizi ve her zaman yardıma hazır olduğumuzu ilettik. Kendileri de bu zor dönemde DİTİB’in yaklaşımından övgüyle bahsederek teşekkürlerini bildirdiler” ifadelerini kullandı.