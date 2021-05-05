DHBT mülakatları ne zaman? KPSS DHBT mülakat tarihleri sorgulanıyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 11 Nisan’da gerçekleştirilen 2020-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından şimdi de DHBT mülakatları gündeme geldi. Peki, 2020 DHBT mülakatları ne zaman yapılacak?
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2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuçları açıklandı. Puanlarına online olarak erişen adayların, aylardır süren beklemenin ardından şimdi ise mülakatlara odaklandı. Bu konu hakkında resmi gelişmeleri sorgulayan adaylar, son dakika bilgileri araştırıyor. İşte, 2020 KPSS DHBT mülakat süreci hakkında bilgiler...
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SONUÇLAR AÇIKLANDI
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ertelenen 2020 KPSS DHBT sınavının sonuçları adayların erişimine açıldı.
11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 05 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
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MÜLAKATLAR NE ZAMAN?
DHBT mülakatlarına ilişkin henüz net bir bilgi yok. Bu kapsama ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.