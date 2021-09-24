DGS ek tercihleri ne zaman? sorusu gündemde... Gözler DGS ek tercih kılavuzunda!
DGS ek tercih tarihleri için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. 27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar ikinci tercih dönemini beklemeye başladı. Açıkta kalan adaylar lisans bölümlerine girmek için DGS ek tercihleri ile şansını bir kez daha deneyecek. ÖSYM'nin yayınlayacağı DGS ek tercih kılavuzunda boş kontenjanlar yayınlanacak. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman? İşte, o konuyla ilgili detaylar.
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DGS ikinci ek tercihleri ne zaman sorusu, son gelişmelerle takip ediliyor. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen 2021 DGS sınavı sonrası tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle yerleşemeyen öğrenciler beklentilerini ek tercihlere yöneltti. DGS ek tercihleri boşta kontenjan kalması durumunda ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde alınıyor. Ancak DGS ek tercihleri hakkında henüz bir duyuru yayınlanmadı.
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EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?
DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim’de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.
17-22 Eylül'de DGS üniversite kayıtları tamamlandı. Bu bilgilere göre DGS ek tercihleri için ilerleyen haftalarda açıklama gelmesi bekleniyor.
Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
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DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
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2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS’ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.