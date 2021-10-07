Cuma namazı saatleri 2021: 8 Ekim cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri bilgisi
Cuma namazı saati, İzmir, Ankara, İstanbul ve tüm iller için Diyanet tarafından açıklandı. Bilinçlenme, bilgilenme ve günahlardan arınma günü olan cuma gününde, abdestlerini alarak camilere doğru yönelecek olan 81 ildeki Müslümanlar, yaşadıkları ilin 8 Ekim cuma namazı saatlerine göre ibadetlerini idrak edecekler. Cuma günü öğle namazının vaktinde cemaatle kılınan cuma namazında tüm Müslümanlar yan yana saf tutacak. Bu mübarek günde namaz ibadetlerini gerçekleştirecek olanlar, "Cuma namazı saat kaçta?" sorusunun yanıtını, Diyanet takvimi ile alacaklar. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre il il 8 Ekim 2021 Cuma namazı vakitleri.
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Cuma namazı saat kaçta, sorusunun yanıtı Diyanet namaz saatleri takvimi ile yanıt buldu. "Kur’an okumak, zikir ve tefekkür etmek, Peygamberimize salât ve selâm getirmek, tövbe ve istiğfar etmek, camiye gidip vaaz ve hutbe dinlemek" gibi bu manevi günde ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar, 81 ilde cuma namazını kılacak. Öğle ezanı sonrası kılınacak 8 Ekim cuma namazının saatleri ilden ile değişecek. Diyanet takvimine göre, cuma namazı İstanbul'da 12:57'de, Ankara'da 12:41'de, İzmir'de 13:04 'de okunacak ezan sonrası kılınacak.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı saat bilgisi 8 Ekim Cuma günü birçok Müslümanın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;
İSTANBUL: 12:57
ANKARA: 12:41
İZMİR: 13:04
BURSA: 12:56
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?
Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).
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Cuma namazının hükmü nedir?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
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Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınabilir?
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).
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Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.