Cuma mesajları resimli 2022: Yeni, anlamlı, dualı, kısa cuma mesajları seçenekleri - Üç ayların ilk cumasında 'Hayırlı Cumalar' sözlerini paylaşın

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tablo güncellendi İstanbul ve Eskişehir örneği... Bakan Koca Omikron etkisini anlattıTablo güncellendi! İstanbul ve Eskişehir örneği... Bakan Koca Omikron etkisini anlattı#Koronavirüs
Galatasaraydan sürpriz hamle Santosla anlaşılsa da transferde tanıdık engel var...Galatasaray'dan sürpriz hamle! Santos'la anlaşılsa da transferde tanıdık engel var...#Transfer
Son dakika... Ara tatil uzayacak mı Milli Eğitim Bakanı Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıSon dakika... Ara tatil uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması #Milli Eğitim Bakanı
Rusya-Ukrayna gerilimi... Erdoğan: Krizin barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruzRusya-Ukrayna gerilimi... Erdoğan: Krizin barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
DEAŞ liderinin öldürüldüğünü duyurmuştu... Biden kritik operasyonun detaylarını paylaştıDEAŞ liderinin öldürüldüğünü duyurmuştu... Biden kritik operasyonun detaylarını paylaştı#ABD
Emine Erdoğandan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki katedrale ziyaretEmine Erdoğan'dan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki katedrale ziyaret#Emine Erdoğan
Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayızAvrupa Konseyi’nin Kavala kararı! Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi kadrosunu açıkladı Sürpriz...Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi kadrosunu açıkladı! Sürpriz...#Fenerbahçe
Bir kriz de Almanya ve Rusya arasında... Yasaklar peş peşe geldiBir kriz de Almanya ve Rusya arasında... Yasaklar peş peşe geldi!#RUSYA
FETÖ elebaşının yeğeni: 212 kişinin ismini verdimFETÖ elebaşının yeğeni: 212 kişinin ismini verdim#FETÖ
Şok ayrılık kararı Gözler Fenerbahçede... Terimin yerine gelecekti...Şok ayrılık kararı! Gözler Fenerbahçe'de... Terim'in yerine gelecekti...#Roger Schmidt
İşte DEAŞ liderinin öldürüldüğü ev İlk kez görüntülendiİşte DEAŞ liderinin öldürüldüğü ev! İlk kez görüntülendi #Terör
Bayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecekBayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecek#Siha
Cristiano Ronaldonun 18 milyon sterlinlik garajı Dünyada yalnızca 10 kişide varCristiano Ronaldo'nun 18 milyon sterlinlik garajı! Dünyada yalnızca 10 kişide var#Cristiano Ronaldo
Ece Erken: Katiller cezasını çeksinEce Erken: Katiller cezasını çeksin#ECE Erken
HABERLERGündem Haberleri

Cuma mesajları resimli 2022: Yeni, anlamlı, dualı, kısa cuma mesajları seçenekleri - Üç ayların ilk cumasında 'Hayırlı Cumalar' sözlerini paylaşın

#Cuma Mesajları#Üç Aylar#Whatsapp

Resimli cuma mesajları 2022, 'Hayırlı Cumalar' dileklerine köprü olacak. Manevi huzur ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının geldiği mübarek üç ayları sevinçle karşılayanlar, bu anlamlı günde yakınlarına dualarını iletmek için yazılı, görselli ve dualı cuma mesajlarını tercih edecek. Üç ayların ilk cuması olan 4 Şubat'a özel cuma dileklerini paylaşmak isteyenler, farklı ve yeni cuma mesajlarına ilgi gösterecek. Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua ettiği bu mübarek ayların ilk gününde sizler de bol seçenekli, en şık cuma mesajları ve cuma sözlerine yer verebilirsiniz. İşte, 2022 yeni, anlamlı, farklı, dualı kısa cuma mesajlarından derlemeler.

1/11Cuma mesajları resimli 2022: Yeni, anlamlı, dualı, kısa cuma mesajları seçenekleri - Üç ayların ilk cumasında Hayırlı Cumalar sözlerini paylaşın

Cuma mesajları, anlamlı ve farklı seçenekleri ile cuma gününün önemine vurgu yapmak isteyenlerin dileklerine aracı oluyor. Sevgi ve kardeşlik ikliminin dört bir yana yayıldığı cuma günü bu hafta üç ayların gelişi ile idrak edilecek. Regaip Kandili'nden sonraki gün gerçekleşecek olan cuma gününde şık, farklı, hadisli ve ayetli cuma mesajları küslerin barışmasına dua bekleyenlerin manevi destek bulmasına vesile olacak. Ailenize, akrabanıza, anne ve babasıza 'Cumanız Mübarek Olsun' demek istiyorsanız çok tercih edilen cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

2/11RESİMLİ CUMA MESAJLARI - HAYIRLI CUMALAR

RESİMLİ CUMA MESAJLARI - HAYIRLI CUMALAR

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...

3/11Cuma mesajları resimli 2022: Yeni, anlamlı, dualı, kısa cuma mesajları seçenekleri - Üç ayların ilk cumasında Hayırlı Cumalar sözlerini paylaşın

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114)Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.

#HayırlıCumalarYerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

4/11Cuma mesajları resimli 2022: Yeni, anlamlı, dualı, kısa cuma mesajları seçenekleri - Üç ayların ilk cumasında Hayırlı Cumalar sözlerini paylaşın

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir. Çünkü sevenler sevdiklerini gönüllerde taşır. Hayırlı cumalar.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

5/11DUALI CUMA MESAJLARI

DUALI CUMA MESAJLARI

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

“Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar”

Kendilerine: "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın" dendiği zaman, "Bizler sadece ıslah edicileriz" derler. İyi bilin ki, asıl bozguncular kendileridir, lakin farkında değillerdir. [ Bakara Suresi 11-12. Ayet ]Cumanızı tebrik ederim.

6/11Cuma mesajları resimli 2022: Yeni, anlamlı, dualı, kısa cuma mesajları seçenekleri - Üç ayların ilk cumasında Hayırlı Cumalar sözlerini paylaşın

Kendilerine: "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın" dendiği zaman, "Bizler sadece ıslah edicileriz" derler. İyi bilin ki, asıl bozguncular kendileridir, lakin farkında değillerdir. [ Bakara Suresi 11-12. Ayet ]Cumanızı tebrik ederim.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. Ayet

7/11Cuma mesajları resimli 2022: Yeni, anlamlı, dualı, kısa cuma mesajları seçenekleri - Üç ayların ilk cumasında Hayırlı Cumalar sözlerini paylaşın

Allahım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere Merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Hayırlı Nurlu Cumalar...

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

"Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. " (Müslim, Salât, 222)

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

8/11Cuma mesajları resimli 2022: Yeni, anlamlı, dualı, kısa cuma mesajları seçenekleri - Üç ayların ilk cumasında Hayırlı Cumalar sözlerini paylaşın

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya’ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.

*Allah’u Teala’yı zikretmek için bir kavim toplanırlar ve bu toplanmaları ile sadece Allah’ın rızasını isterlerse, (o meclisin sonunda) Allah’ın emriyle gökten bir melek, bağışlanmış olarak kalkınız. Muhakkak sizin kötülükleriniz, iyiliklere dönüştürülmüştür, diye ilan eder. Cuma gününüz mübarek olsun, dua eder dua beklerim. SELAMLAR…

9/11Cuma mesajları resimli 2022: Yeni, anlamlı, dualı, kısa cuma mesajları seçenekleri - Üç ayların ilk cumasında Hayırlı Cumalar sözlerini paylaşın

Elimde bir şeyim yok deme: Yüzündeki tebessüm en büyük sadakadır. Diyecek sözüm yok deyipte susma: Allah’ın selamı en büyük kelamdır. Kimseye yardım edemiyorum deyip ümidini kesme: Ettiğin dua en büyük yardımdır. Ümidim yok deyip gaflete dalma: Rabbimin kapısı her zaman açıktır. Dua ve Selametle Hayırlı Cumalar.

İsyanınız nefsinize, İtaatiniz Rabbinize olsun. Rabbim bizi nefsine isyan eden ve Rabbine itaat eden kullarından eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar, Allah’ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah’ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

10/11Cuma mesajları resimli 2022: Yeni, anlamlı, dualı, kısa cuma mesajları seçenekleri - Üç ayların ilk cumasında Hayırlı Cumalar sözlerini paylaşın

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Cennette gezenlerden eylesin! Hayırlı Cumalar..

Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.” Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin...

Cuma günü tırnağını kesen kimse,bir hafta,belalardan emin olur inş.” Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.

11/11Cuma mesajları resimli 2022: Yeni, anlamlı, dualı, kısa cuma mesajları seçenekleri - Üç ayların ilk cumasında Hayırlı Cumalar sözlerini paylaşın

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun

İnsan; Geçmişin Hasretçisi, Geleceğin Özlemcisi, Yaşadığı Anın Şikayetçisidir! ALLAH bizi şikayet değil Şükredenlerden eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duami sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cuma Mesajları#Üç Aylar#Whatsapp