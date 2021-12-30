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Haber Giriş: 30 Aralık 2021 - 20:50 | 

Cuma Hutbesi 31 Aralık 2021 | Diyanet Cuma Hutbesi'ni yayınladı: Geçmişimizi Muhasebe Edelim, Geleceğimize Yön Verelim

Cuma Hutbesi 31 Aralık 2021, yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye genelindeki camilerde okunacak olan Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu "Geçmişimizi Muhasebe Edelim, Geleceğimize Yön Verelim" olarak belirlendi. Miladi yılın son gününde camilerde okunacak olan hutbede, "Geliniz, mübarek Cuma gününün şu icabet vaktinde kendimizle yüzleşme kararı verelim. Yapıp ettiklerimizin muhasebesini yapalım. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekelim." ifadeleri yer aldı. Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) buyruklarının da yer verildiği hutbede geçmişin muhasebe edilmesi gerektiği vurgulandı. İşte, bu haftaki Cuma Hutbesi'nin tam metni.

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31 Aralık 2021 tarihli Cuma Hutbesi'nin konusu ve metni Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Her cuma namazı öncesi camilerde okunan Cuma Hutbesi'nde miladi yılın son gününe özel yayınlanan Cuma Hutbesi'nde Müslümanlara geçmişini muhasebe etmeleri gerektiği taksiye edildi. Cuma namazı kılmaya gelen Müslümanlara öğüt niteliğinde bilgilerin verileceği hutbede, iyilik ve güzellik temennisi yer aldı.
2GEÇMİŞİMİZİ MUHASEBE EDELİM, GELECEĞİMİZE YÖN VERELİM

GEÇMİŞİMİZİ MUHASEBE EDELİM, GELECEĞİMİZE YÖN VERELİM

Muhterem Müslümanlar!

İslam’ın ikinci halifesi, adaletin timsali Hz. Ömer, bir defasında arkadaşlarına şöyle seslenmişti: “Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin, büyük hesap günü için kendinizi hazırlayın! Çünkü kıyamet gününde hesap, ancak dünyada iken kendisini hesaba çekenler için kolay olacaktır.”1
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Aziz Müslümanlar!

Günler ayları, aylar yılları kovalıyor. Zaman süratle akıp gidiyor. Ömür sermayemiz her geçen gün tükeniyor. Sayılı nefeslerimiz bitiyor. Acısı ve tatlısıyla, hüznü ve sevinciyle miladî bir yılı daha geride bırakıyoruz. Geliniz, mübarek Cuma gününün şu icabet vaktinde kendimizle yüzleşme kararı verelim. Yapıp ettiklerimizin muhasebesini yapalım. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekelim.
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Kıymetli Müslümanlar!

Muhasebenin özü, kişinin kendini bilmesidir. Hakikat aynasına bakıp kendine gelmesidir. Nereden geldiğini, niçin geldiğini ve nereye gideceğini tefekkür etmesidir.

Muhasebenin başı, her türlü nefsanî ve şehevî arzulara dur diyebilmektir. Kötü huy ve davranışları terk edebilmektir. Bütün günahlarımıza tevbe etmek, bir daha aynı günahlara dönmemeye karar vermektir.

Muhasebe, imanımızı kemale erdirme ve istikametimizi muhafaza etme çabasıdır. Allah’ın helal kıldığı söz ve davranışlara sımsıkı sarılma, haram kıldıklarından uzak durma gayretidir. Ölüm bize gelinceye kadar ibadetten bir an olsun ayrılmama kararlılığıdır. Yüce ahlak üzere gönderilen Peygamber Efendimizin ahlakını kuşanma azmidir.

Nihayetinde muhasebe, tam bir teslimiyetle Allah’a kul olmak, kul hakkına da titizlikle riayet etmektir. Mâsivâyı, yani Rabbimizden başka ne varsa hepsini gönlümüzden söküp atmaktır.
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Değerli Müminler!

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Evet, Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” 2 Bu ayet-i kerime bizleri imanımızın gereği olarak nefsimizi muhasebe etmeye çağırmaktadır. Yaratılış amacımıza uygun bir gelecek planı yapmaya davet etmektedir.

Öyleyse, miladî yılın bu son gününde geçmişimizi muhasebe edip geleceğe yön vermek adına kendimize şu soruları soralım: “Elestü bi Rabbiküm” sorusuna karşılık Rabbimize verdiğimiz kulluk ahdine sadık kalabildik mi? Ömrümüzü imanla, ibadetle ve güzel ahlakla geçirebildik mi? Rabbimizin haram kıldığı her şeyden uzak durabildik mi? Canlı cansız tüm mahlûkata karşı sorumluluklarımızı yerine getirebildik mi? Hâsılı her yılımızın, her ayımızın, her günümüzün, hatta her saatimizin kıymetini bilebildik mi?
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Hutbemi Allah Resûlü (s.a.s)’in şu hadisiyle bitiriyorum: “Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için hazırlık yapandır. Zavallı kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hâlâ Allah’tan iyilik temenni edendir.”3
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