Covid-19 olanlar ne zaman aşı yaptırmalı? İşte bilimsel açıklamalar

2019'un Aralık ayından bu yana devam eden Koronavirüs salgını ile mücadele sürüyor. Salgınla etkin mücadele kapsamında aşılama çalışmaları da tüm hızıyla devam etmekte. Öte yandan Covid-19’u atlatan kişilerin aşı takvimiyle ilgili merak ettiği ise ne zaman aşı olabilecekleri. İşte, "Covid-19 olanlar ne zaman aşı yaptırmalı?" sorusunun yanıtı...