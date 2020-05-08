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GeriDünya Coronavirüs (Koronavirüs) Türkiye tablosunda son durum: 8 Mayıs vaka ve ölüm sayısı.. Covid 19 risk haritası
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Dünya
Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 02:30,

Coronavirüs (Koronavirüs) Türkiye tablosunda son durum: 8 Mayıs vaka ve ölüm sayısı.. Covid 19 risk haritası

Sağlık Bakanlığı günlük corona virüs tablosu Sağlık bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca açıklamasında, "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi." dedi. Korona virüs son durum bilgileri gelmeye devam ederken, Koronavirüs Bilim Kurulu, Kovid-19 ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle çarşamba günü toplandı. Toplantıda, Kovid-19 ile mücadelede son durum ile normalleşme sürecinde atılacak adımlar görüşüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 'Ev hala en güvenli ortam tedbiri elden bırakmayalım' diyerek salgın sürecindeki önlemlere dikkat çekti. Şimdi yaşama alanımız genişliyor, yeni başlayan dönem normalleşme değil tedbirlerin kısmen azaldığı günlerdir. Koronavirüs tehdidi ortadan kalkmış değildir. Bugüne kadar her ne kadar normale dönüş ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz. Bu hayatın normali eskisinden farklı olacaktır. Yeni normal için büyük bir motivasyon ve sağduyu göstermeliyiz.' Açıklamasında bulunarak tedbirlere dikkat çekti. Dünyada ise corona virüs vaka sayısı 3 milyon 784 bini aştı. Ülkelere göre koronavirüs iyileşen sayısı ise 1 milyon 255 binin üzerine çıktı. Peki coronavirüs haritasında son durum nedir? 8 Mayıs korona virüs günlük tablosu ne zaman açıklanacak?

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan can kaybı 270 bine yaklaşırken, hastalığı atlatanların sayısı 1 milyon 330 bini geçti.
br>Salgından en fazla etkilenen ABD'deki Kovid-19 vakalarının sayısı 1 milyon 278 bine ulaştı, can kaybı 76 bin 101 oldu. Ülkedeki iyileşen sayısı ise 215 bine yaklaştı.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 615'e ulaşırken, vaka sayısı ise 206 bin 715 oldu.

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerinin sayısı ise 29 bin 958'e çıktı. Ülkedeki vaka sayısı 215 bin 858, iyileşen sayısı ise 96 bin 276 olarak açıklandı.

İspanya'da ise can kaybı 26 bin 70'e, toplam vaka sayısı da 256 bin 855'e yükseldi. Hastalığı atlatanların sayısı da 163 bin 919 oldu.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 25 bin 987'ye yükselirken, vaka sayısı 174 bin 791, iyileşen sayısı ise 55 bin 27 olarak açıklandı.

Can kaybı Belçika'da 8 bin 415, Brezilya'da 8 bin 605, Almanya'da 7 bin 322, İran'da 6 bin 486, Hollanda'da 5 bin 288, Kanada'da 4 bin 280, İsveç'te 3 bin 40, Meksika'da 2 bin 704, İsviçre'de 1810, Hindistan'da 1787, Rusya'da 1625, Portekiz'de ise 1105 oldu.

2CORONA VİRÜS SON DURUM BİLGİLERİ
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CORONA VİRÜS SON DURUM BİLGİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca, "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil" dedi.

3GÜNLÜK CORONA VİRÜS TABLOSU
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GÜNLÜK CORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Koca paylaşımında, "Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız." dedi.

Corona virüs günlük tablosunda son 24 saatte 30 bin 303 test yapılırken, yeni vaka sayısı 2 bin 253 oldu. 64 kişi vefat ederken toplam can kaybı 3 bin 584 oldu. Bugün iyileşen kişi sayısı ise 4 bin 917 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Dışarı çıkarken maske takılması gerektiği ve sosyal mesafe kuralının mutlaka uygulanması gerektirdiği özellikle belirtirek, virüsün solunum yoluyla bulaştığı kesinleşmiştir. Mutalaka maske kullanacağız ve sosyal mesafeyi dikkatli şekilde ayarlayacağız.

Kontollü sosyal hayat hastalıkla mücadelede ikinci dönemin stratejisidir, yeni yaşam biçimimizdir. Özgür ama tedbirli olacağız

Fiziki etkileşimi agariye inrmeliyiz toplumumuz yeni hayat için akılcı çözümler üretecektir. Hedefimiz yeni hasta sayısının, yeni vefat sayısının sıfır olduğu tablodur.

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Dünyadaki aktif vaka oranının yüzde 58,03, iyileşen hasta oranının ise yüzde 33.76 olduğu dün itibarıyla, Türkiye'de aktif vaka oranı yüzde 36,95, iyileşen hasta oranı da yüzde 59,36 olarak kaydedildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ilk pozitif vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bugüne kadar yapılan 1 milyon 234 bin 724 test sonucunda, 131 bin 744 kişiye yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

Bu süreçte 3 bin 584 kişi hayatını kaybederken 78 bin 202 kişi de koronavirüsü yenerek yaşama tutundu.

Bugüne kadar yapılan toplam test sayısı dikkate alındığında bu işleme tabi tutulanların yüzde 10,6'sında Kovid-19 tespit edilmiş oldu.

Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan, 6 Mayıs'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı ise yüzde 2,7 oldu.

İlk kez birden fazla kişinin hayatını kaybettiği 19 Mart'ta ölümlerin vaka sayısına oranı yüzde 1,2 olurken, en çok vakanın tespit edildiği 11 Nisan'da bu oran 1,85'e çıktı.

Vaka sayı düşüyor

Pozitif vakaların tespit edilip toplumdan izole edilebilmesi için hastalık şüphesi olanlara Kovi-19 testi uygulanıyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin yanı sıra Bakanlığın yetkilendirdiği üniversite ve özel hastaneler ile laboratuvarlarda uygulanan bu işlem ücretsiz yapılıyor.

Test bilgileri ilk kez 19 Mart'ta açıklandı ve 1981 kişiye bu işlemin yapıldığı duyuruldu.

Bir sonraki gün 3 bin 656'ya çıkan rakam, 10 gün sonra 9 bin 982, mart sonunda ise 15 bin 422'ye ulaştı.

29 Nisan'da test sayısı, 43 bin 498 olarak açıklandı.

En fazla test sayısının yapıldığı gün olarak kayıtlara geçen bu tarihte, vaka artış oranı yüzde 6,74 oldu. Bu oran, 20 Mart'tan o güne kadar en düşük vaka artışı olarak kayıtlarda yer aldı.

Bugüne kadar teste tabi tutulanların yüzde 10,6'sında Kovid-19 tespit edildi. Bu oran 27 Mart'ta 27,4 iken 1 Nisan'da 14,9'a 15 Nisan'da 12,55'e 30 Nisan'da 6,22'ye, 5 Mayıs'ta ise 5,50'ye düştü. Son bir haftada toplam vaka oranı da yüzde 5,90 olarak kayıtlara geçti.

Bununla birlikte gün bazında en yüksek vaka artış oranı yüzde 27,4 ile 27 Mart'ta yaşanırken bu oran 4 Mayıs'ta yüzde 4,51'e kadar geriledi.

İyileşenlerin sayısı katlanıyor

Kovid-19 teşhisiyle hastanelerde tedavi gördükten sonra taburcu edilenlerin sayısı her geçen gün artıyor. -

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mart'ta 60 ve 65 yaşlarında iki kişinin de aralarında bulunduğu 26 vatandaşın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Bu tarihten sonra Bakanlığın paylaştığı bilgiye göre iyileşenlerin sayısı katlanarak artıyor.

Koravirüsü yenerek yaşama tutanların sayısı ilk kez 24 Nisan'da pozitif vaka sayısını geçti.

Buna göre 3 bin 122 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, aynı gün 3 bin 246 hasta taburcu edildi.

Ayrıca 2 bin 131 vakanın tespit edildiği 27 Nisan'da 4 bin 651 kişi şifa buldu ve ilk kez iyileşenlerin sayısı pozitif vakaları ikiye katladı.

Toplam vaka sayısının 126 bin 45 olduğu 3 Mayıs'ta toplam iyileşenleri sayısı 63 bin 151'e çıktı. Böylece 11 Mart'tan bu yana ilk kez toplam iyileşenlerin sayısı, koronavirüs teşhisi konulanların sayısını geçti.

Son 10 günde ise koronavirüsü yenerek yaşama tutunanlar 49 bin 62'ye çıkarken vakası sayısı da 21 bin 614 oldu ve iyileşenlerin sayısı vaka sayısının iki katından fazla oldu.

Entübe ve yoğun hasta oranları düşüyor

Kovid-19 testi pozitif çıkıp tedaviye alınan hastalardan 1278'i yoğun bakımda, 669'u da solunum cihazına (entübe) bağlı tedavi görüyor.

Toplam vaka sayısına göre son bir haftada yoğun bakım oranı yüzde 1,25'ten 0,97'ye, solunum cihazına bağlı hastaların oranı ise yüzde 0,66'dan 0,50'ye düştü.

Türkiye ve dünyadaki oranların karşılaştırması

Dünyadaki aktif vaka ve iyileşenlerin oranlarıyla kıyaslandığında Türkiye'de iyileşen hasta oranı, dünya genelindeki oranda yüksek olduğu görülüyor.

Buna göre Türkiye'de aktif vaka oranı 6 Mayıs itibarıyla yüzde 36,95'e kadar düşerken iyileşen hasta oranı ise yüzde 59,36'ya yükseldi.

Dünyadaki bütün vaka sayıları dikkate alındığında aktif vaka oranı yüzde 58,03, iyileşen hasta oranı ise yüzde 33.76 oldu.

Dün itibarıyla Türkiye'de Kovid-19 teşhisi konulan hastaların 0,97'si yoğun bakım tedavisi görürken bu oran dünya genelinde 1,29 olarak kaydedildi.

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı yüzde 6,91'e gerilerken bu oran Türkiye'de 2,7'ye kadar düştü.

6TÜRKİYEDE SON DURUM BİLGİLERİ
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TÜRKİYE'DE SON DURUM BİLGİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü son durum tablosunu açıkladı. Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız.

Corona virüsü günlük tablosunda son 24 saatte 33 bin 283 test yapılırken, yeni vaka sayısı bin 832 oldu. Bugün 59 kişi vefat ederken toplam can kaybı 3 bin 520 oldu. Bugün iyileşen kişi sayısı se 5 bin 119 oldu.

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Fahrettin Koca 4 Mayıs Türkiye tablosunu açıkladıSon 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde

8TÜRKİYEDE SON DURUM
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TÜRKİYE'DE SON DURUM

Ülkemizde corona virüsü vakalarında görülen düşüş dikkat çekiyor. 126.045 kişi toplamda corona virüsüne yakalanırken, bu hastaların 63.151'i corona virüsüne yenmeyi başardı. Türkiye corona virüsü tedavisinde dünya genelinde en çok iyileşen hasta sayısına sahip ülkeler arasında yerini aldı. Son verilere göre toplamda 3.397 vatandışımız ise hayatını kaybetti.

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Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve son veriler hakkındaki yorumu; 11 MART’TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak.

10AMERİKADA SON DURUM
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AMERİKA'DA SON DURUM

Salgının en fazla etkilediği ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı 1.231.943 kişi olurken, can kaybı 73.566, iyileşen sayısı ise 189.910 kişi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, salgın nedeniyle yaklaşık 2 aydır ara verdiği seyahatlerin ilkini yapmak üzere Arizona'ya gitti.

11İSPANYADA SON DURUM
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İSPANYA'DA SON DURUM

İspanya'daki can kaybı 25.857'e, vaka sayısı 220.325'e, iyileşenlerin sayısı da 126.002'e ulaştı. Ülkedeki kamu hizmetlerinde kayıtlı işsiz sayısının, bir önceki aya oranla nisanda yüzde 8 arttığı ve toplamda 3 milyon 831 bin 203'e çıktığı açıklandı.

12İTALYADA SON DURUM
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İTALYA'DA SON DURUM

İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 29.684 olurken, virüs bulaşanların sayısı 214.457 iyileşenlerin sayısı da 93.245 kişiye yükseldi.

13İNGİLTEREDE SON DURUM
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İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklık can kaybı 30.150 kişi olurken, vaka sayısı ise 202.359 kişiye çıktı. İngiltere, hayatını kaybedenlerin 30 bine yaklaşması sonucu "Avrupa'da en fazla ölümün meydana geldiği ülke" oldu. İngiltere de iyileşen hasta sayısı sadece 957

14ALMANYADA SON DURUM
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ALMANYA'DA SON DURUM

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (corona virüs) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 107 olarak açıklandı.

15FRANSADA SON DURUM
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FRANSA'DA SON DURUM

Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 531'e ulaşırken, vaka sayısı 170 bin 551 ve iyileşen sayısı 52 bin 736'ya çıktı.Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1406 artışla 204 bin 659'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 3 bin 430'u yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 775 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 27 gündür düşmeye devam ediyor.

İyileşen kişi sayısı da 1435 artarak 52 bin 736'ya ulaştı. Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde 330 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 16 bin 60'a, bakımevlerinde ise 9 bin 471'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 25 bin 531 oldu.

16RUSYADA SON DURUM
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RUSYA'DA SON DURUM

Rusya'da toplam vaka sayısı 155.370 kişi olurken, şuana kadar 1.451 kişi hayatını kaybetti. 19.865 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu

17İsrailde halk kısıtlamaları protesto etti
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İsrail'de halk kısıtlamaları protesto etti

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise son 24 saatte ölüm görülmedi. Ülkede salgının yavaşlamasıyla yeniden ziyarete açılan turistik yerlere ziyaretçiler akın etti.

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İran'da, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili az tehlikeli olarak nitelendirilen beyaz bölgelerde yarından itibaren camiler ibadete açılacak. İsfahan kentinde ise kapatılan otellerin yarın açılacağı bildirildi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen nüfusunun yarısının koronavirüsten etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Burundi'de salgına rağmen iktidar partisi, hiçbir hijyen ve sosyal mesafe önlemi almadan, on binlerce kişinin katıldığı seçim mitingi düzenledi.

Binlerce İsrailli, Kudüs, Tel Aviv, Bir'us Seb'a ve Kefr Kasım kentlerinde Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaları protesto etti.

Dünya genelinde tedbirler kaldırılıyor

Hindistan'da silahlı kuvvetler, başkent Yeni Delhi, Mumbai, Laknov, Goa, Çennai gibi şehirlerde salgınla ön safta mücadele eden sağlık görevlileri için gösteri uçuşu düzenledi.

Bulgaristan'da, lokantaların teras ve bahçe bölümlerinin yanı sıra stadyumların koşu pistleri, yüzme havuzları, tenis kortları ve diğer bazı spor tesisleri yeniden hizmete açılacak.

Güney Kore'de kapalı tutulan kamu tesisleri yeniden açılacak. Müze, park ve spor merkezi gibi tesislerin 6 Mayıs itibarıyla açılacağı, öğrencilerin okullara geri dönüşlerinin ise kademeli şekilde olacağı bildirildi.

Yunanistan’da bugünden itibaren kilise ve camilerde bireysel ibadetlere izin verileceği bildirilirken, berber, kuaför ve çiçekçiler gibi bazı dükkanlar açılacak, liselerde derslere başlanacak.

Mısır makamları, Kovid-19 nedeniyle kapatılan camilerde ramazanın son 10 gününde cemaatsiz teravih namazı kılınabileceğini duyurdu.

Irak'ın Kerkük kentinde, salgın nedeniyle son iki ayda ikinci kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

20Çinde can kaybı yaşanmadı
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Çin'de can kaybı yaşanmadı

Can kayıpları Belçika'da 8 bin 16, Almanya'da 6 bin 993, İran'da 6 bin 340, Brezilya'da 7 bin 367, Hollanda'da 5 bin 168, İsveç'te 2 bin 854, Meksika'da 2 bin 271, İsviçre'de 1790, Rusya'da 1451, Hindistan'da 1571, Portekiz'de ise 1074 oldu.

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin ana karasında ise son 24 saatte yurt dışı kaynaklı bir yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüse bağlı yeni can kaybı bildirilmedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD'nin, "salgınının kaynağının Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvar olduğuna dair" iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığını açıkladı.

İran'da, salgın nedeniyle ülke ekonomisinde önemli bir yer tutan safran üretimi yüzde 80 azaldı.

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Hindistan'da vaka artışı devam ediyor

Libya hükümeti, salgın nedeniyle uçak seferlerinin durdurulması sonucu Türkiye’de kalan Libyalıları tahliye kararı aldı.

Nijer'de pazar günü hayatını kaybeden Çalışma ve İstihdam Bakanı Mohamed ben Omar'ın ölüm nedeninin Kovid-19 olduğu bildirildi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yaptırdığı Kovid-19 testlerinin gerçek sonuçlarını federal yargıcın kararına rağmen paylaşmayı reddetmesi, ülkede tartışma konusu oldu.

Kovid-19 salgınının hızlı şekilde artışını sürdürdüğü Hindistan'da bir günde 3 bin 900 vaka görüldü. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede mahsur kalan yaklaşık 200 Pakistan vatandaşı, Wagah Sınır Kapısı'ndan Pakistan'a geçiş yaptı.

Hindistan'da bir günde 3 bin 900 Kovid-19 vakası görüldü

Yeni Zelanda'da son 48 saatte yeni vaka görülmedi.

Lübnan'daki kısıtlamaların 24 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Yemen'de Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da ilk Kovid-19 vakası ve can kaybı kaydedildi.

Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), salgın nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatlarıyla aynı tarihe denk gelmemesi amacıyla 2022'ye ertelendi.

Tedbirlerin kaldırılması devam ediyorPakistan'da, sosyal ve ticari hayatta marttan bu yana uygulanan kısıtlamaların, gelecek haftadan itibaren gevşetileceği duyuruldu.

Çekya'da uluslararası tren ve otobüs seferleri 11 Mayıs'ta yeniden faaliyete başlarken, Sırbistan Meclisi yarın olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasını görüşecek.

Macaristan'da 1. Futbol Ligi 30 Mayıs'ta, Karadağ'da ise tüm spor müsabakaları 1 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak.

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