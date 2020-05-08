Coronavirüs (Koronavirüs) Türkiye tablosunda son durum: 8 Mayıs vaka ve ölüm sayısı.. Covid 19 risk haritası

Dünyadaki aktif vaka oranının yüzde 58,03, iyileşen hasta oranının ise yüzde 33.76 olduğu dün itibarıyla, Türkiye'de aktif vaka oranı yüzde 36,95, iyileşen hasta oranı da yüzde 59,36 olarak kaydedildi.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ilk pozitif vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bugüne kadar yapılan 1 milyon 234 bin 724 test sonucunda, 131 bin 744 kişiye yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.



Bu süreçte 3 bin 584 kişi hayatını kaybederken 78 bin 202 kişi de koronavirüsü yenerek yaşama tutundu.



Bugüne kadar yapılan toplam test sayısı dikkate alındığında bu işleme tabi tutulanların yüzde 10,6'sında Kovid-19 tespit edilmiş oldu.



Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan, 6 Mayıs'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı ise yüzde 2,7 oldu.



İlk kez birden fazla kişinin hayatını kaybettiği 19 Mart'ta ölümlerin vaka sayısına oranı yüzde 1,2 olurken, en çok vakanın tespit edildiği 11 Nisan'da bu oran 1,85'e çıktı.



Vaka sayı düşüyor



Pozitif vakaların tespit edilip toplumdan izole edilebilmesi için hastalık şüphesi olanlara Kovi-19 testi uygulanıyor.



Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin yanı sıra Bakanlığın yetkilendirdiği üniversite ve özel hastaneler ile laboratuvarlarda uygulanan bu işlem ücretsiz yapılıyor.



Test bilgileri ilk kez 19 Mart'ta açıklandı ve 1981 kişiye bu işlemin yapıldığı duyuruldu.



Bir sonraki gün 3 bin 656'ya çıkan rakam, 10 gün sonra 9 bin 982, mart sonunda ise 15 bin 422'ye ulaştı.



29 Nisan'da test sayısı, 43 bin 498 olarak açıklandı.



En fazla test sayısının yapıldığı gün olarak kayıtlara geçen bu tarihte, vaka artış oranı yüzde 6,74 oldu. Bu oran, 20 Mart'tan o güne kadar en düşük vaka artışı olarak kayıtlarda yer aldı.



Bugüne kadar teste tabi tutulanların yüzde 10,6'sında Kovid-19 tespit edildi. Bu oran 27 Mart'ta 27,4 iken 1 Nisan'da 14,9'a 15 Nisan'da 12,55'e 30 Nisan'da 6,22'ye, 5 Mayıs'ta ise 5,50'ye düştü. Son bir haftada toplam vaka oranı da yüzde 5,90 olarak kayıtlara geçti.



Bununla birlikte gün bazında en yüksek vaka artış oranı yüzde 27,4 ile 27 Mart'ta yaşanırken bu oran 4 Mayıs'ta yüzde 4,51'e kadar geriledi.



İyileşenlerin sayısı katlanıyor



Kovid-19 teşhisiyle hastanelerde tedavi gördükten sonra taburcu edilenlerin sayısı her geçen gün artıyor. -



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mart'ta 60 ve 65 yaşlarında iki kişinin de aralarında bulunduğu 26 vatandaşın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.



Bu tarihten sonra Bakanlığın paylaştığı bilgiye göre iyileşenlerin sayısı katlanarak artıyor.



Koravirüsü yenerek yaşama tutanların sayısı ilk kez 24 Nisan'da pozitif vaka sayısını geçti.



Buna göre 3 bin 122 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, aynı gün 3 bin 246 hasta taburcu edildi.



Ayrıca 2 bin 131 vakanın tespit edildiği 27 Nisan'da 4 bin 651 kişi şifa buldu ve ilk kez iyileşenlerin sayısı pozitif vakaları ikiye katladı.



Toplam vaka sayısının 126 bin 45 olduğu 3 Mayıs'ta toplam iyileşenleri sayısı 63 bin 151'e çıktı. Böylece 11 Mart'tan bu yana ilk kez toplam iyileşenlerin sayısı, koronavirüs teşhisi konulanların sayısını geçti.



Son 10 günde ise koronavirüsü yenerek yaşama tutunanlar 49 bin 62'ye çıkarken vakası sayısı da 21 bin 614 oldu ve iyileşenlerin sayısı vaka sayısının iki katından fazla oldu.



Entübe ve yoğun hasta oranları düşüyor



Kovid-19 testi pozitif çıkıp tedaviye alınan hastalardan 1278'i yoğun bakımda, 669'u da solunum cihazına (entübe) bağlı tedavi görüyor.



Toplam vaka sayısına göre son bir haftada yoğun bakım oranı yüzde 1,25'ten 0,97'ye, solunum cihazına bağlı hastaların oranı ise yüzde 0,66'dan 0,50'ye düştü.



Türkiye ve dünyadaki oranların karşılaştırması



Dünyadaki aktif vaka ve iyileşenlerin oranlarıyla kıyaslandığında Türkiye'de iyileşen hasta oranı, dünya genelindeki oranda yüksek olduğu görülüyor.



Buna göre Türkiye'de aktif vaka oranı 6 Mayıs itibarıyla yüzde 36,95'e kadar düşerken iyileşen hasta oranı ise yüzde 59,36'ya yükseldi.



Dünyadaki bütün vaka sayıları dikkate alındığında aktif vaka oranı yüzde 58,03, iyileşen hasta oranı ise yüzde 33.76 oldu.



Dün itibarıyla Türkiye'de Kovid-19 teşhisi konulan hastaların 0,97'si yoğun bakım tedavisi görürken bu oran dünya genelinde 1,29 olarak kaydedildi.



Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı yüzde 6,91'e gerilerken bu oran Türkiye'de 2,7'ye kadar düştü.