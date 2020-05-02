İstanbul corona virüsü risk haritası: İstanbul ilçelere göre sokak sokak Covid-19 (koronavirüs) haritası son durum
İstanbul corona virüsü risk haritası "Hayat Eve Sığar" uygulamasıyla güncellendi. Sağlık Bakanlığı koronavirüs haritasında İstanbul'un ilçelerine göre, corona virüs yoğunluk risk ve vaka sayıları öğreniliyor. Uygulamaya göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İstanbul corona virüsü risk haritası, COVİD 19 vakaların yoğunluğunu evinizin yakınlığına göre sorgulanıyor. İstanbul ilçelere göre sokak sokak corona virüs yoğunluk ve risk haritası...
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Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen 'hayat eve sığar' uygulaması ile İstanbul Corona Virüsü risk haritası ilçelere göre güncel veriler anlık olarak vatandaşlar ile paylaşılıyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bulundukları bölgelerdeki covid-19 vaka haritasına erişebiliyorlar. Ayrıca İstanbul risk haritası ile yaşadığınız bölge haricindeki diğer ilçelerinde son durumu görülebiliyor.. İşte İstanbul ilçelerinde corona virüsü son durumu ve vaka harita dağılımı
Corona Virüsü salgını ile mücadelede Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama ile İstanbul covid 19 haritası güncel verileri vatandaşların bilgilendirilmesine sunuluyor. Türkiye genelinde son durum tablosuna bakıldığında 28 Nisan vaka sayısı 29.230 test yapılırken, vaka sayısı 2.392 olarak belirlendi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 92 olurken, 28 Nisan'da iyileşen hasta sayısı ise 5.018 oldu.
İşte İstanbul'un ilçelerine göre vaka haritası ve dağılım
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HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR?
Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebilecek."Korona'dan korun riskleri en aza indir." sloganından hareketle peş peşe hayata geçirilen uygulamalar arasında bulunan ve vatandaşları koronavirüse karşı korumak, bilgilendirmek, yönlendirmek ve riskleri azaltmak için geliştirilen uygulama, hızla kullanılmaya başlandı.Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilecek vatandaşlar, sağlık durumlarında değişim gördüklerinde, bunu uygulamada her gün doldurabildikleri sağlık testiyle bildirebilecek. Yüklenen bilgilerin doktora yönlendirilmesi sağlanacak.