İstanbul corona virüsü risk haritası: İstanbul ilçelere göre sokak sokak Covid-19 (koronavirüs) haritası son durum

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen 'hayat eve sığar' uygulaması ile İstanbul Corona Virüsü risk haritası ilçelere göre güncel veriler anlık olarak vatandaşlar ile paylaşılıyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bulundukları bölgelerdeki covid-19 vaka haritasına erişebiliyorlar. Ayrıca İstanbul risk haritası ile yaşadığınız bölge haricindeki diğer ilçelerinde son durumu görülebiliyor.. İşte İstanbul ilçelerinde corona virüsü son durumu ve vaka harita dağılımı



Corona Virüsü salgını ile mücadelede Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama ile İstanbul covid 19 haritası güncel verileri vatandaşların bilgilendirilmesine sunuluyor. Türkiye genelinde son durum tablosuna bakıldığında 28 Nisan vaka sayısı 29.230 test yapılırken, vaka sayısı 2.392 olarak belirlendi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 92 olurken, 28 Nisan'da iyileşen hasta sayısı ise 5.018 oldu.



İşte İstanbul'un ilçelerine göre vaka haritası ve dağılım