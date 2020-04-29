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Haber Giriş: 29 Nisan 2020 - 14:03,

Ankara ilçelerine göre corona virüsü risk haritası.. Ankara ilçeleri Covid-19 haritası son durum

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama ile Ankara Corona Virüsü risk haritası ilçelere göre güncel veriler anlık olarak vatandaşlar ile paylaşılıyor. Ankara'da yaşayan vatandaşlar bulundukları bölgelerdeki covid-19 vaka haritasına erişebiliyorlar. İşte Ankara ilçelerinde corona virüsü son durumu ve vaka harita dağılımı

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Corona Virüsü salgını ile mücadelede Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama ile Ankara covid 19 haritası güncel verileri vatandaşların bilgilendirilmesine sunuluyor. Türkiye genelinde son durum tablosuna bakıldığında 28 Nisan vaka sayısı 29.230 test yapılırken, vaka sayısı 2.392 olarak belirlendi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 92 olurken, 28 Nisan'da iyileşen hasta sayısı ise 5.018 oldu.

İşte Ankara'nın ilçelerine göre vaka haritası ve dağılım

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