Corona virüste korkunç gerçek: 1 günde 3 ülkeye bulaştı
Yeni corona virüste dünya genelinde ölenlerin sayısı 3 bini aştı. İtalya ve İran'daki salgının boyutu gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde İran sokakları Wuhan'da virüsün ilk çıktığı dönemlerdeki görüntüleri andırıyor
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Yeni corona virüste dünya genelinde ölenlerin sayısı 3 bini aştı. İtalya ve İran'daki salgının boyutu gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor. BAŞLIK Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde İran'da koruyucu maskeli bir adamın sokak ortasında yaşamını yitirmesi akıllara virüsün ortaya çıktığı ilk günlerdeki Wuhan sokaklarını getirdi.
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Oldukça tehlikeli olan virüste her geçen gün bir ülke daha ilk vakasını duyurmaya başladı.
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Çin'in Wuhan şehrinde aralık ayında ortaya çıktığı andan bu yana ölümcül virüs dünya genelinde 88 bin 400 insana bulaştı.
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Vakaların ve ölümlerin büyük çoğunluğu Çin'in Wuhan'ın başkent olduğu Hubei eyaletinde meydana geldi.
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Tüm ulaşım kısıtlamaları, kitlesel karantinalar ve acil durum önlemlerine rağmen virüs hiç durmadan yayılmaya devam ediyor.
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Virüs Antartika hariç bütün kıtalara yayıldı, İtalya ve İran'daki salgının geldiği tehlikeli boyut diğer ülkeleri de alarma geçirmiş vaziyette.
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Virüsün yeni ortaya çıktığı ülkeler de dahil kanada, ABD ve Güney Kore'de vaka sayıları hızla artıyor.
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Latin Amerika ve Afrika'da da virüse rastlandı, Mısır, Nijerya ve Cezayir'de de virüsün görülmesi kıtaya yayılma hızı konusunda endişeleri artıyor.
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İTALYA VE İRAN MERKEZ OLMAK ÜZERE
İran ve İtalya Avrupa ve Orta Doğu'nun salgındaki merkezi haline geldi. Son 10 günde 37 ülke daha ilk corona virüs vakalarını duyurdu. 37 ülkenin çoğu Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri...
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İlk vakanın duyurulduğu 19 Şubat'tan bu yana İran'da şu ana kadar 978 vaka ve 54 ölüm bildirildi.
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Türkiye başta olmak üzere, Irak, Afganistan gibi komşu ülkeler İran ile sınırını kapattı ya da seyahat kısıtlamaları uygulanmaya başlandı. BAE, İran ve Pakistan'da okullar uzun bir süre için askıya alınmış vaziyette.
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İtalya'da bin 694 enfekte vaka bildirildi, şu ana kadar 34 ölü var. İtalya Asya kıtası dışında virüsten en ağır darbe alan ülke oldu.
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İtalya'da hükümet pazar günü yaptığı açıklamada vaka sayısında 1 günde yüzde 50 artış yaşandığını duyurdu. İtalya'nın kuzeyinde bir çok kasabada ve şehirde 100 bine yakın insan karantina altında.
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Birçok ülke İtalya'ya seyahat kısıtlaması getirmiş vaziyette. Hava yolu şirketleri virüsün en çok görüldüğü yer olan Milan!a uçuşlarını iptal ediyor.
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Avrupa makamları insanların kalabalık bir şekilde bir araya gelmemesi adına önlemler almaya başladı.
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Paris'ta Louvre müzesi, Milan'da La Scala opera binası kapatıldı. Birçok etkinlik iptal edildi.
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Fransa sağlık otoriteleri virüsün yayılmasını önlemek adına yanak yanağa öpüşmeyi yasakladı.
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ŞİMDİ DE AMERİKA KITASINA YAYILIYOR
Ölümcül corona virüs şimdi de Amerika kıtasına yönünü çevirmiş vaziyette. Güney ve Kuzey Amerika'da ilk vakalar görülmeye başladı.
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Kanada'da şu an için 24 vaka var. ABD; 3'ü Wuhan'dan, 44'ü Japonya'da virüs karantinasına alınan yolcu gemisi Diamond Princess'ten tahliye edilenler olmak üzere 89 vaka bildirdi.
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ABD hafta sonu ilk kez corona virüsten hayatını kaybedenleri duyurdu. Her ikisi ölüm vakası da ABD'li sağlık yetkililerinin olası bir salgından şüphelendikleri hemşirelik tesisinin de bulunduğu Washington eyaletindeydi.
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Hafta sonu New York, Rhode Island, ve Florida da ilk COVİD-19 vakalarını doğruladı. Bildirilen vakaların çoğunun geçmişte İran ve İtalya'ya seyahat ettikleri bilgisi yer alıyor.
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ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta corona virüs ile ilgili düzenlediği basın toplantısında vatandaşları vakaların birbirine benzediği ancak panik yapmaya gerek olmadığı konusunda uyarmıştı.
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ABD Başkanı'nın bu hafta Atlanta'daki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezini ziyaret etmesi bekleniyor.
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Bu arada Latin Amerika ülkelerinde yaşanana vakalar endişeleri artırıyor. 26 Şubat'ta ilk vakasını doğrulayan Brezilya Güney Amerika'nın ilk kez corona virüsle yüzleşmesine neden oldu.
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Bu açıklamadan oldukça kısa bir süre sonra virüs neredeyse tüm kıtaya hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Yalnızca günler sonra Meksika, Ekvador ve Donimik Cumhuriyeti'nde de ilk vakalar görülmeye başladı.
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Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) başkanı Carissa F Etienne, "Amerika kıtasındaki ülkeler birkaç hafta içerisinde, Covid-19 vakalarının hızla yayılacağı gerçeğine hazırlanmalı" ifadelerini kullandı.
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Etienne, virüsün yavaşlatılması ve hayatların kurtarılması için yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı, "Virüse karşı direnci artırmak için çok sektörlü bir çaba, her türlü sağlık hizmeti hazırlığı, virüsün bulaşmasını önlemek ve temel sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir ve ulaşılabilir olması virüsü yavaşlatmak ve bulaşmasını önlemek adına anahtar Niteliğinde önlemlerdir."
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GÜNEY KORE' DİNİ GRUPTAN MI YAYILDI?
Asya kıtasında gözler Güney Kore'de çünkü şu ana kadar 4 bin 200 vaka ve 26 ölüm bildirildi. Ülkedeki en genç hasta ise 45 günlük bir bebek...
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Güney Kore'deki vakaların yüzde 60'ı Daegu şehrindeki Shincheonji dini grubu ile bağlantılı. 2 bin 500 vaka aynı bölgeden bildirildi.
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Hristiyanlığa bağlı bir grup olan Shincheonji, Seul şehir hükümeti tarafından cinayet de dahil olmak üzere birçok suçlama ile karşı karşıya gelmiş vaziyette.
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Grup, bilgileri saklamak ve yetkililerin virüsle ilgili soruşturmalarını engellemekle suçlanıyor, ancak liderleri bu iddiaları şiddetle reddediyor.