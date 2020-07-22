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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 00:51,

Çinli adamın koronavirüsten mucize kurtuluşu

Covid-19 salgınının ilk görüldüğü yer olan Çin'in Wuhan eyaletinde bir adam aylar süren mücadelenin sonunda virüsü yenmeyi başardı. 65 yaşındaki adama tam iki kez akciğer nakli yapıldı.

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Dünya Çin'in Wuhan eyaletinde koronavirüsle aylar süren mücadelesini mucize şekilde kazanan adamı konuşuyor.

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Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye çalışırken Covid-19'a yakalanan hastalar da zorlu tedavi süreçlerinden geçiyor.

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Virüsü semptom göstermeden hafif şekilde atlatan çok sayıda kişi olduğu gibi hastaneye yatarak zorlu bir tedavi sürecinden geçmek zorunda kalıyor.

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Koronavirüs en çok akciğerlerde hasar bırakıyor. Uzmanlar akciğerlerin aldığı hasarın uzun süre iyileşmediği konusunda da ciddi uyarılar yapıyor.

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Çin'in Wuhan eyaletinde ise koronavirüsten mucize şekilde kurtulan 65 yaşındaki hasta günün konusu oldu.

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65 yaşındaki Cui Zhiqiang salgının ilk merkez üssü olan Wuhan'da salgının başlarında Covid-19'a yakalanmış, kritik bir tedavi süreci yaşamıştı.

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Hastaneden bugün taburcu olan Cui Zhiqiang, iki akciğerinin de değiştirildiği akciğer nakliyle koronavirüsü bu şekilde yenen ilk hasta oldu.

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Wuhan Üniversitesi'nde Cui Zhiqiang'ı tedavi eden kalabalık doktor ve hemşire ekibi bir kutlama videosu yayınladılar ve sevinçlerini tüm dünyayla paylaştılar.

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Hastaneden yapılan açıklamada Cui Zhiqiang'ın koronavirüse şubat aynın başlarında yakalandığı ve nisan ayında ameliyat olduğu bilgisi verildi.

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Zhiqiang, riskli operasyonu geçirdiği sırada hastanede iki aydır solunum cihazına bağlı olarak soluk alabiliyordu.

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Çok yüksek risk taşıyan operasyona tam 20 sağlık personeli katıldı. 8 saat süren operasyon için özel önlemler de alındı.

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Vücutlarının tamamı koruyucu giysilerle kapatılan ve koruyucu siperlikler kullanan sağlık personeli ameliyat sırasında haberleşebilmek için konuşmadan beden dilleriyle anlaşmak zorunda kaldılar.

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Uzun saatler süren riskli operasyonu organ nakli konusunda uzman ve Çin'in akciğer nakli uzman ekibinin başında yer alan Prof Chen Jingyu gerçekleştirdi.

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Cui Zhiqiang'ın her iki akciğeri de virüs yüzünden iş görmez duruma gelmişti ve hastanın nefes almasına artık yardım edemeyecek durumdaydı.

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Cui Zhiqiang'ın doktorları 65 yaşındaki adamın ciğerlerinin tamamen devre dışı kaldığını ve ikisinin de değiştirilmesinin riskli operasyona rağmen hayat kurtardığını aktardı.

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Cui Zhiqiang, zorlu operasyondan sonra eski sağlığına kavuşup taburcu olmadan önce üç ay daha hastanede yatmak zorunda kaldı.

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