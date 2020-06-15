Çin'de ikinci dalga paniği: Pekin’de 10 mahalle karantinaya alındı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin’de ikinci dalga paniği yaşanıyor. Hükümet, başkent Pekin’de 10 mahalleyi karantina altına aldığını duyurdu.
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Tüm dünya Covid-19 salgınını kontrol etmek için uğraşırken Çin'den korkutucu bir haber geldi.
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyaya yayılarak bugüne kadar 435 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 8 milyon insanın hastalanmasına neden oldu.
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Bir süredir yeni vaka ve ölüm sayıları düşmeye başlayan Çin de dünya ülkelerinin çoğu gibi sıkı karantina uygulamalarını gevşetmiş, hayat yeniden normale dönmeye başlamıştı.
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Ancak uygulanmaya devam edilen tedbirlere ve yaz sıcaklarının başlamış olmasına rağmen beklenen olmadı ve Çin'den kaygı verici haberler gelmeye başladı.
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İKİNCİ DALGA BAŞLADI
Çin medyası son dakika olarak duyurduğu haberinde, ülkede ikinci dalganın yaşandığını duyurdu.
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Yetkililer, başkent Pekin’de 10 mahalleyi, virüsün yayılmasını engellemek üzere karantina altına aldığı bildirildi.
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ÇİN’DE 49 YENİ VAKANIN 36’SI PEKİN’DE
Çin’de son 24 saatte 49 vaka tespit edildi. Çin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 49 vakanın 39’unun Çin’den, 10’unun ise dışarıdan geldiği belirtildi.
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Vakalarının 36’sının ise başkent Pekin’den olduğu duyuruldu.
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Ülkede son verilere göre 83 bin 181 vakanın 78 bin 370’i iyileşti ve toplamda 4 bin 634 kişi virüsten yaşamını yitirdi.
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Başkentteki vakaların tamamının Pekin'deki Xinfadi pazarıyla bağlantılı olduğu bildirildi.
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HEPSİ AYNI PAZAR YERİNDEN
Böylece Pekin'deki Xinfadi pazarıyla ilişkili vaka sayısı 79'a yükseldi.
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Ayrıca, yine Xinfadi pazarıyla doğrudan ya da dolaylı bağlantılı olarak Liaoning eyaletinde de 2 vaka bulunuyor.
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Ulusal Sağlık Komisyonunun açıklamasında korona virüs kaynaklı yeni can kaybı ise bildirilmedi.
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Yeni vakaların görülmesinin ardından, Pekin'de Covid-19 testi yapılması için 98 kuruluş ve hastanenin belirlendiği, günlük azami test kapasitesinin ise 90 bin olduğu ifade edildi.
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Test edilmeyi bekleyen Çinliler, Xinfadi pazarının bulunduğu semtteki hastanelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Pekin Belediyesi'ne bağlı basın ofisi, dün Xinfadi pazarıyla ilişkili 76 bin 499 kişinin test edildiğini duyurdu.
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Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan, Pekin'de salgının yayılma riskinin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, yetkililerden katı tedbirler almalarını istedi.
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YETKİLİLER GÖREVDEN ALINDI
Bunun yanı sıra, Pekin kaynaklı ikinci dalga endişesi üç hükümet yetkilisini koltuğundan etti.
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Fengtai semti yönetici yardımcısı Zhou Yuqing, Huaxiang mahallesi parti sekreteri Wang Hua ve Xinfadi pazarının genel müdürü Zhang Yuelin salgını önleyemedikleri gerekçesiyle görevlerinden alındı.
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AŞI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Çin'deki ikinci dalga endişe yaratırken aşı çalışmaları da son hızla gerçekleştiriliyor.
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Yeni aşı çalışmalarında hayvan deneylerinde başarı sağlanırken aşının insanlar üzerinde denenmesine de kısa sürede başlanacağı açıklanmıştı.