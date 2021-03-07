Almanya’nın 16 eyaletinden biri olan başkent Berlin, Dünya Kadınlar Günü’nü 2019’dan bu yana resmi tatil sayan tek eyalet olarak etkinlikler düzenleyecek. Salgın nedeniyle geçmiş yıllardaki gibi yüksek katılımlı etkinliklerin beklenmediği Berlin’de vatandaşların görüşünü aldık.
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1
Zöhre Çorbacı (Emekli, 70):
Aslen Maraş’tan 50 sene önce geldim. Metal fabrikasında 34 yıl çalıştım. Buzdolabından çamaşır makinesine kadar bana verilen her işin montajını başarıyla yaptım. Okumam yazmam yoktu ama bana gösterilen işleri hemen ezberliyordum. Alman şeflerim de bana çok iyi davrandılar. Bu arada 4 çocuk sahibi oldum, onları büyüttüm. Şu hayatta en çok okuma yazma bilmeyi çok isterdim ama ancak işe gittim ve çocuklarımı büyüttüm. Bir kadın, anne, eş olmak bu dünyanın her yerinde çok zor ama ülkemizde daha da zor. Kadınlara nasıl kıyıyorlar anlamıyorum. Ne yaptı bu kadınlar size. Hem ananız, hem kardeşiniz, hem eşiniz iken nasıl oluyor da böylesi korkunç şiddete başvuruyorlar. Kendilerinden ayrılan kadınları kötü yola düşmüş görüp ‘Namus cinayeti’ diyorlar. Nasıl böyle düşünür de bu cinayetleri işlersiniz. Bir kadın size eş olmadan önce çocuklarına analık eder, hiç mi bunu akıl edemiyorsunuz. Ciğerimiz yanıyor, kadınları öldürerek geleceği karartıyorsunuz. Artık haykırmak istiyorum. Yeter durdurun bu cinayetleri.
2
Serhan Nacak (Fizyoterapist, 50):
Kadınlar, öncelikle bizleri dünya getiren en kutsal varlıklarımız. Onlara duyduğumuz saygı çok büyük. Ancak son yıllarda artan kadına yönelik şiddet var. Başta kocalar sırf ayrılmak istedi diye, eşlerine akıl almaz şiddet uygulayabiliyor. Siz bir insanı nasıl kendinizle yaşamaya mecbur tutabilirsiniz ve reddettiği zaman canını nasıl alabilirsiniz. Bana göre erkekler ayrılık duygusuyla baş edemiyorlar. Acı, öfke, nefrete dönüşen ve sonunda şiddete varan duygular bunlar. Yasal düzenlemelerde ağır yaptırımlar hayata geçirilmeli. Eğitim, sosyal açıdan desteklerle çözüm olunmalı.
3
Julia Graner (Yönetici, 29):
Sene 2021 ve halen bu konuyu konuşabilmemiz gerçekten çok üzücü. Çocuklarımıza, özellikle de oğullarımıza, -kadın ya da erkek-, herkesin eşit bir şekilde değerli olduğunu ve bizim saygımızı hak ettiklerini çok iyi anlatmamız gerekiyor. Almanca bir deyim var “Leben und leben lassen”, yani “Yaşamak ve yaşatmak”, umarım artık bu şekilde ilerleyebiliriz. Şiddet mağduru kadınlar her yerde zor durumda. Kadın sığınma evlerinde ciddi bir doluluk var, artık kadınlar nereye kaçacaklarını şaşırdı. Böylesi zor durumdaki insanların bizlerin desteğine ihtiyacı var. Herkesi dikkatli olmaya çağırıyorum, komşularında ya da herhangi bir yerde kötü bir durum yaşandığında onu görmezlikten gelmeyip, yardımcı olmalıyız. “Eşit iş, eşit maaş” talepleri tüm kadınlar için bugün dünyada ön planda. Öncelikle bu konuda bilinçli olmalı, daha akılcı bir yol izlemeliyiz. Biz kadınlar maalesef biraz alçak gönüllüyüz ve çok çabuk kabulleniyoruz. Bunu aşmamız ve taleplerimizi örgütlü şekilde iletmemiz lazım. İş dünyasında kadınların güzel pozisyonlarda çalışıp, küçük kız çocuklarına örnek olmalarını da çok önemsiyorum.
4
Hatice Selçuk (Berlin Türk-Alman Kadınlar Birliği Başkanı, 53):
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, insanların eğlenerek, tebrikler yazacağı bir gün değildir. Dokuma fabrikasında çalışan 129 işçi kadının bir grev sonucunda hayatlarını kaybettiği, kara bir gündür esasında. Kadınların maruz kaldığı ayrımcılık, zorbalık ve haksızlıklar karşısında, bugün tüm dünyada her alanda eşitlik ilkesine dayanan bir hak arayışını sürdürebildiğimiz, bir dayanışma günüdür. Aynı zamanda var olan bu sorunların çözümüne odaklanarak yürümemiz gereken bir gündür. Keşke böylesi günlere ihtiyaç duymadan herkesin insan olduğu ilkesinden hareketle, gerçek eşitliğin sağlansa. Kadınlar bugün hâlâ ulaşması gereken noktaya varamamıştır. 2021 yılındayız ve biz dünyanın dört bir yanında kadınlara daha çok istihdam sağlanması için işverenlere karşı kadın kotasına uyma mücadelesi veriyoruz. Türkiye’de işlenen kadın cinayetleri de hepimize tarifsiz acılar yaşatmaktadır. Toplumda her kesimin şiddet söylemlerinden, şiddet içerikli dizilerden ve topluma adeta doğrusu buymuş gibi gösteren her bir kareden uzaklaşılması gerekir. Özellikle kariyerinde belli bir statüye ulaşmış kişilerin huzur dolu bir toplum için, şefkatli, iyimser ve örnek olacak kelime ve davranışlarıyla rol model oluşturmaları çok önemlidir. Dilerim yakın gelecekte, cinsiyet ayrımcılığı olmaksızın eşit hak ve özgülükleri her alanda yaşayacağımız bir dünya bırakırız çocuklarımıza.
5
Elif Özcan (Muhasebeci, 43):
Avrupa’da ya da dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın, öncelikle erkeklerin kadınları ‘insan’ olarak görmesi lazım. Ama insanı, kadın ve erkek olarak ayırınca, başta eşitsizlik, dengesizlik, güç farkı, sorumluluklar, toplum baskısı gibi pek çok etken ortaya çıkıyor. Kadın önce insandır, sonrasında ana, kardeş, eş, arkadaş, çocuktur. Erkekle kadının yetiştirilme farklılıkları toplumumuzda öylesine derin ki, kadınlardan beklenti de çok yüksek. Bizden hem iyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir çalışan olmamız isteniyor. Tüm zorluklara rağmen bunları başarıyoruz. Ama erkekler çalışmaktan ve iş sonrası kalan saatleri de kendilerine ayırarak sürdürebilme özgürlüğü olan bir hayattan yanalar. Çünkü öyle yetiştirildiler. Bu noktada var olan bir sorunu ortaya koymaya çalıştığınızda fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz kalıyorsunuz. Kadınların işinden çıkıp evine geldiğinde, evin düzeni, yemek, çocuk, eş sorumlulukları eşitçe bölünebilirse, kadının insani haklarından işte ancak o zaman bahsedebiliriz. Bu durumda zaten şartlar eşit değil ve eşit olmayan koşullarda kim kendini ne kadar anlatabilir.
6
Cengiz Denizalp (Serbest Meslek, 56):
Dünyamıza eşsiz güzellikler katan kadınların bugün halen yaşadıkları sorunları kimse görmezden gelemez. Yakın geçmişte töre cinayetleriyle gündeme gelen bu travmatik yaklaşım, günümüzde özellikle boşanmak istediği için öldürülen kadın cinayetlerine dönüşmüş ve toplumun geneline yayılmıştır. Bir insanın zaman içinde eşinden ayrılmak istemesi nasıl olur da onu ölüme götüren bir sürece dönüşür. Bu noktada eğitimin ve o bireyleri yetiştiren sosyal yapının iyi analiz edilmesi ve çözüme yönelik müdahale edilmesi şarttır. Kısa sürede bu cinayetlere dur diyebilmenin yolu, acil olarak iyi hal indiriminden yararlanmalarına izin verilmeyecek ağırlaştırılmış hukuki cezalardır.
7
ABD’nin New York Eyaleti’nde 1857 senesinde 40 bin dokuma işçisinin, daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında başlattıkları grevde, polisin işçilere saldırması ve kadın işçileri fabrikaya kilitlemeleri sonucunda çıkan yangında 129 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10 bini aşkın kişi katıldı. 19 Mart 1911 tarihinde Alman Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, ölen ABD’li kadın işçilerin anısına 8 Mart’ın ‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak anılmasını önerdi ve Avrupa’da 1 milyona yakın kadın eşit hak mücadelesi için sokaklara çıktı. Tarihler 1921 senesine geldiğinde Moskova’da düzenlenen bir konferans ile 8 Mart ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ olarak belirlendi ve kadın dayanışmasının bugün 100’üncü yılına girildi.