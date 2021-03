'Kadınları öldürerek geleceği karartıyorsunuz'

Hatice Selçuk (Berlin Türk-Alman Kadınlar Birliği Başkanı, 53): 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, insanların eğlenerek, tebrikler yazacağı bir gün değildir. Dokuma fabrikasında çalışan 129 işçi kadının bir grev sonucunda hayatlarını kaybettiği, kara bir gündür esasında. Kadınların maruz kaldığı ayrımcılık, zorbalık ve haksızlıklar karşısında, bugün tüm dünyada her alanda eşitlik ilkesine dayanan bir hak arayışını sürdürebildiğimiz, bir dayanışma günüdür. Aynı zamanda var olan bu sorunların çözümüne odaklanarak yürümemiz gereken bir gündür. Keşke böylesi günlere ihtiyaç duymadan herkesin insan olduğu ilkesinden hareketle, gerçek eşitliğin sağlansa. Kadınlar bugün hâlâ ulaşması gereken noktaya varamamıştır. 2021 yılındayız ve biz dünyanın dört bir yanında kadınlara daha çok istihdam sağlanması için işverenlere karşı kadın kotasına uyma mücadelesi veriyoruz. Türkiye’de işlenen kadın cinayetleri de hepimize tarifsiz acılar yaşatmaktadır. Toplumda her kesimin şiddet söylemlerinden, şiddet içerikli dizilerden ve topluma adeta doğrusu buymuş gibi gösteren her bir kareden uzaklaşılması gerekir. Özellikle kariyerinde belli bir statüye ulaşmış kişilerin huzur dolu bir toplum için, şefkatli, iyimser ve örnek olacak kelime ve davranışlarıyla rol model oluşturmaları çok önemlidir. Dilerim yakın gelecekte, cinsiyet ayrımcılığı olmaksızın eşit hak ve özgülükleri her alanda yaşayacağımız bir dünya bırakırız çocuklarımıza.