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Haber Giriş: 10 Mart 2020 - 15:57,
Ceviz ye, zihnin açılsın! İşte cevizin beyne faydaları…
Şekliyle tıpkı bir beyni andıran, yararlarıyla doğrudan beyni etkileyen, beynin gelişimi ve işlevi üzerinde belirleyici bir rol üstlenen mucizevi besin; ceviz… Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, beyin ve ceviz arasındaki mucizevi bağı anlatıyor.
Omega yağ asitleri bakımından zengin bir gıda ürünü olan ceviz ile ilgili bu zamana kadar birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar göstermiştir ki, ceviz hafızayı, algıyı ve nöral etkileri iyileştiriyor ve beyin sağlığı için olumlu etkiler yaratıyor. Çünkü beyin omega yağ asitlerinin yanı sıra PUFA, omega 3, omega 6 gibi ve diğer fitokimyasallar açısından zengin bir içeriğe sahiptir.
Ceviz, zihin için faydalı
Ceviz ye, zihin açılsın sözü gerçektir. Beyin ve ceviz arasındaki ilişki gerçekten de mucizevidir. Çünkü yeşil kabuk kafa derisine, tahta kabuk kafatasımıza, cevizin zarı beyin zarımıza ve meyvesi beynimize benzemektedir. Üstelik meyveler arasında gümüş iyon içeren tek besin cevizdir. Bu durumun şöyle çok önemli bir açıklaması vardır. Gümüş iyonuna ihtiyaç duyan tek organımız beyindir.
Ceviz; fosfor, kalsiyum, potasyum ve demir açısından zengin bir besin maddesidir. Dolayısıyla zihin yorgunluğunu giderici, kemik ve dişleri güçlendiren, kas rahatlatıcı etkisi yadsınamaz. Cevizin içindeki omega 3, daha iyi düşünebilme, zihinsel fonksiyonların işlevselliğinin artırılması, zeka geliştirme, romatoid artrit, egzama ve sedef hastalığı türü hastalıklarda oldukça faydalıdır.
Cevizin beyne faydalarını biliyor musunuz?
Sağlığımız üzerindeki etkisi
Kabuklu yemişler arasında en çok antioksidana sahip olan ceviz hastalıklar karşısındaki en büyük silahımızdır.
Ceviz, bir aminoasit olan arginin içerir. Bu madde ise damarların esnekliğini korumaya yardımcı olur, damar çatlamalarını önler.
Beynimiz üzerindeki etkisi
Beyin gelişimi, yapısı ve fonksiyonlarının korunması için çok önemlidir.
Cevizin yapısındaki bazı biyoaktif bileşiklerin, beyin hücrelerine koruyucu etki gösterir.
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