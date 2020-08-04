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Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 04 Ağustos 2020 - 17:55,

Çeşme'de Ukraynalı modele dayak iddiasında yeni gelişme! İlk kez DHA'ya konuştu

İzmir'in Çeşme İlçesi'ndeki bir sahil plajında yer alan beach clupta güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darp edildiği iddia edilen Daria Kyryliuk ve erkek arkadaşı Baran Güneş konuştu.

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Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, 4 gün önce iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo Beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğramıştı.

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Saldırıya uğrayan model Daria Kyryliuk, kullandığı sosyal medya platformundan olay sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı. Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunmuş, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

3UKRAYNALI MODEL İLK DEFA KONUŞTU
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UKRAYNALI MODEL İLK DEFA KONUŞTU

Saldırıya uğrayıp darp edildiği iddia edilen model Daria Kyryliuk, olayın ardından DHA'ya açıklamalarda bulundu.

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Kyryliuk, "Arkadaşlarımızla eğlenmek için Momo Beach Club'a gittik. Yabancı uyruklu arkadaşlarım da vardı. Güvenlik görevlisiyle problem yaşadık. Erkek arkadaşlarımla kavga etmeye başladılar. Daha sonra iki kişi bana vurmaya başladı. Beni yere düşürdüler. Sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra eve gittik. Eve gittikten sonra ağladım ve panik atak geçirdim" dedi.

5İKİ AYRI İNSANDAN YUMRUK YEDİ
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"İKİ AYRI İNSANDAN YUMRUK YEDİ"

Daria Kyryliuk'in erkek arkadaşı Baran Güneş de, "Güvenliklerle kapıya kadar geldik. Güvenliklerle tartışmaya başladık. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İki ayrı insandan yumruk yedi. Vuranların bir tanesi 60 yaşında bir bodyguardtı. Dayak yedikten sonra yokuşun başına zor bela çıktık. Arabaya hepimiz bindik. Araca bindiğimiz halde bize tekme ve yumruk atmaya devam ettiler. Eve gittiğimizde Daria panik atak geçirdi. Çimlerin üzerinde yarım saat ağladı. Her tarafı kanıyordu. Burnu kanıyordu, yanağında kan vardı, gözü şişmişti. Daria bir manken ve parasını suratıyla ve vücuduyla para kazanıyor. Kendisine yarım saat sonra gelebildi. Kendisine geldikten sonra hastaneye götürdüm. Ardından karakola giderek ifade verdik" diye konuştu.

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31 Temmuz Cuma gecesi sevgilisi ve arkadaş grubuyla beraber Çeşme’deki The Beach of Momo’ya giden Daria Kyryliuk, çıkışta güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Kyryliuk ve Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu arkadaşı Mansoor Saeed Saif Jabr Alsuwaidi’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

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İki arkadaş, mekandan saat 03.00’te çıkarken nedensiz olarak güvenlik görevlileri tarafından darp edildiklerini söyledi. İkili, kendilerini darp eden kişinin isminin ‘Kadir’ olduğunu kaydetti Polis, ismi verilen kişinin beach club’ın güvenlik müdürü Kadir K. (38) olduğunu belirledi ve polisin telefonla ulaştığı Kadir K. şehir dışında olduğunu söyledi.

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Söz konusu iddiayla ilgili soruşturma devam ederken, 31 Temmuz gecesi Kyryliuk’un darp edildiğini gören bir vatandaşın polisi aradığı ortaya çıktı. İfadesinde kendi evinin, Daria Kyryliuk ile sevgilisi Baran Güneş’in kiraladığı evin karşısında bulunduğunu belirten tanık, şöyle konuştu:
“31 Temmuz gecesi saat 22.00 civarında karşı evden bağırtılar duydum. Üç kişi tartışıyordu. Muhtemelen alkollüydüler. İngilizce küfürler savuruyorlardı. O sırada genç bir kadının darp edildiğini gördüm. Kadın evin dışına çıkıp saklandı. Yanına gittim, kavga ettiği kişinin sevgilisi olduğunu söyledi. 155’i arayarak polis çağırdım.”

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Daria Kyryliuk’un 31 Temmuz gecesi sevgilisi Baran Güneş tarafından darp edildiği, genç modelin Güneş’i korumak için beach club’ın güvenlik görevlilerine iftira attığı öne sürüldü.

Söylenenlere göre Daria Kyryliuk ile sevgilisi arasında yaşanan darp olayı, kaldıkları evin güvenlik kamerasına da yansıdı ve o görüntüler evin sahibi tarafından emniyete teslim edildi.

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The Beach of Momo yetkilileri, bir basın açıklamasıyla iddiaları yalanladı:
“31 Temmuz’da mekanın otopark kısmında, iki farklı grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak için güvenlik ekibimiz müdahale etmek durumunda kalmıştır.Momo’da geçirdiği vakitlerde arkadaşlarına sergilediği hırçın ve agresif tavırlarından dolayı Daria Kyryliuk’a sevgilisinin korumaları, mekanda bulunduğu süre boyunca eşlik etmiştir. Taraflar güvenli bir şekilde ayrıldıktan sonra Daria Hanım’ın evine gittiği ve komşusuyla da kavga ettiği ve olaya polisin müdahale ettiği öğrenilmiştir. 2 Ağustos Pazar günü Daria Kyryliuk tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında iddia edildiği gibi, meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur. Güvenlik ekibimiz, iki grup arasında çıkan tartışmayı büyük bir özveri ile sonlandırmak için büyük çaba harcamıştır.”

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Çeşme'deki plajın sahibi Burak Beşer, gazetecilerin ısrarla kamera görüntülerini sorması üzerine ne içeride ne dışarıda güvenlik kameraları olmadığını iddia edip kendilerine karalama kampanyası yapıldığını ileri sürdü. Şaşkın olduğunu söyleyen Beşer, “Olay işletmemizin dışında ve alakası olmayan yerde gerçekleşmiş, iki farklı misafir arasında olmuştur. Ne çalışanlarımızla ne de bizimle hiçbir alakası yoktur. Olay bizi üzdü. Olan şeyi söylüyoruz, yalan söylemiyoruz görgü tanıkları şahitler de var biz de hukuksal yollara başvuracağız” dedi.

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