Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? İşte Diyanet bilgisi

Müslümanlar için manevi önem taşıyan Ramazan'a kısa zaman kalması ile beraber, 'Bugün kandil mi?' sorusunun yanıtına yönelik araştırmalar hız kazandı. Özellikle kandil mesajları alanlar ve gündemde yer alan kandil etkinlikleriyle beraber, bugünün ne kandili olduğunu öğrenmek isteyenler, büyük önem arz eden ve yurttaki camilerde ibadetlerle ihya edilen kandilin anlamını ve önemini öğrenmek istiyor. İşte, "Bugün Kandil mi?" sorusunun yanıtı...
Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre bugün, Berat Kandili ibadetler ve dualarla idrak edilecek.
Müslümanlar bugün, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi mübarek Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'ni 2022'de karşılamanın huzur ve mutluluğunu yaşıyor.
Berat Arapça berâe/berâet kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelir. Şâbanın on beşinci gecesinde Müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.
Berat gecesi Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. Hz. Peygamber’in, “Allah Teala -rahmetiyle- şabanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir.
3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşti.
Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edildi.
Yılın son kandili olan Mevlid Kandili de 7 Ekim 2022'de idrak edilecek.