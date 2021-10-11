Bu gıdalara dikkat

ALKOL: Kanseri tetikleyenlerden biri de alkol. Dünya Sağlık Örgütü, alkol kullanımında güvenli miktarın olmadığını belirtiyor. Alkolün zararları konusunda az veya çok miktarda olması rol oynamıyor. Rapora göre az miktardaki alkol bile kadınlarda meme kanserine neden olabilir. WHO verilerine göre Avrupa’da her gün ortalama bir kadeh şarap içen 4 bin 600 kadın meme kanserine yakalandı. En tehlikelisi ise alkolle tütünün birlikte kullanımı. Alkolün vücudun savunma mekanizmasına da zarar verdiği belirtilirken, özellikle kalın bağırsak, meme, karaciğer, gırtlak ve mide kanseri riskini artırdığı belirtildi.