Bu gıdalara dikkat

Kanser, çağımızın en ölümcül hastalığı. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre dünyadaki her üç kanser vakasından birinin nedeni kötü beslenme veya hareketsizlik.
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1
İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GIDALAR:
Almanya’da özel sektörden bağımsız şekilde faaliyet gösteren kalite test kurumu Stiftung Warentest, kanserle mücadele kapsamında WHO’nun da tavsiyeleri doğrultusunda 5 gıda tüketimine dikkati çekti. Kanserin nasıl önlenebileceği konusunda özel bir yayın hazırlayan Stiftung Warentest, kanserden yüzde 100 korunmanın mümkün olmadığını vurguladı. Ancak günlük yaşamda tükettiğimiz gıdalara ve tüketim miktarına dikkat ederek en azından kanserden korunma şansımızı yükseltmiş oluyoruz. İşte dikkat edilmesi gereken gıdalar:
2
İŞLENMİŞ ET:
WHO, 2015’te kanserojen gıdalar listesi yayımlamadı. Buna göre sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş etten uzak durulması tavsiye edildi. Öte yandan isle pişirilmiş et de kanserojen özelliklere sahip. İşlenmiş et özellikle bağırsak kanserine neden oluyor. WHO verilerine göre tütün tüketiminin neden olduğu kanser ölümleri dünya çapında 1 milyon olurken, işlenmiş ete bağlı olduğu tahmin edilen kanser ölümleri 34 bin olarak kayıtlara geçti. Günde 50 gramdan fazla işlenmiş et tüketimi kanser riskini yüzde 18 oranında artırıyor.
3
KIRMIZI ET:
Stiftung Warentest’in hazırladığı kanser özel sayısında ikinci sırasında ise kırımızı et geliyor. Kırmızı et tüketiminin çok olması durumunda bunun kanser yapma riski daha da artıyor. Özellikle kırımızı et tüketimi arttıkça bağırsak, pankreas ve prostat kanseri riski yükseliyor. WHO, haftada en fazla 500 gram et tüketilmesini tavsiye ediyor.
4
SÜT:
Süt, kanser konusunda en çok tartışmalı gıda ürünlerinden biri. Sütün kansere sebep olduğuyla ilgili tartışma da uzun süredir devam ediyor. Dünya sağlık Örgütüne göre günde 200 ila 800 mililitre arasındaki süt tüketimi, kalın bağırsak ve meme kanserine sebep olabiliyor. Özellikle erkeklerin dikkat etmesi gerekiyor. Sütteki yüksek kalsiyum nedeniyle prostat kanseri riski artıyor. Almanya Sağlıklı Beslenme Derneği verilerine göre erkeklerin günde 1.5 gramdan fazla kalsiyum tüketmesi tavsiye edilmiyor.
5
ŞEKER:
Stiftung Warentest’in kanseri önleme özel sayısında 4’üncü sırada şekere dikkat çekiliyor. Ancak şekerin dolaylı olarak kanseri etkilediği belirtiliyor. Şekerin çok tüketilmesi durumunda aşırı kiloya sebep olacağı ve bunun da kanser riskini artıracağı belirtiliyor. Stiftung Warentest, şekerli içecekler yerine su tüketiminin artırılmasını tavsiye ediyor.
6
ALKOL:
Kanseri tetikleyenlerden biri de alkol. Dünya Sağlık Örgütü, alkol kullanımında güvenli miktarın olmadığını belirtiyor. Alkolün zararları konusunda az veya çok miktarda olması rol oynamıyor. Rapora göre az miktardaki alkol bile kadınlarda meme kanserine neden olabilir. WHO verilerine göre Avrupa’da her gün ortalama bir kadeh şarap içen 4 bin 600 kadın meme kanserine yakalandı. En tehlikelisi ise alkolle tütünün birlikte kullanımı. Alkolün vücudun savunma mekanizmasına da zarar verdiği belirtilirken, özellikle kalın bağırsak, meme, karaciğer, gırtlak ve mide kanseri riskini artırdığı belirtildi.