Bu gıdalara dikkat

İŞLENMİŞ ET: WHO, 2015’te kanserojen gıdalar listesi yayımlamadı. Buna göre sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş etten uzak durulması tavsiye edildi. Öte yandan isle pişirilmiş et de kanserojen özelliklere sahip. İşlenmiş et özellikle bağırsak kanserine neden oluyor. WHO verilerine göre tütün tüketiminin neden olduğu kanser ölümleri dünya çapında 1 milyon olurken, işlenmiş ete bağlı olduğu tahmin edilen kanser ölümleri 34 bin olarak kayıtlara geçti. Günde 50 gramdan fazla işlenmiş et tüketimi kanser riskini yüzde 18 oranında artırıyor.