Bu gece gökyüzüne bakın! Perseid yağmuru başlıyor

Beklemeye değer mi? Bloomer bu soruya "Kesinlikle" yanıtını veriyor ve ekliyor:



"Bütün ışıkları kapatın ve bekleyin."



Perseidler adeta doğanın havai fişek gösterisi olarak düşünülebilir. Bir gözlemcinin saatte 100 meteor görebileceği kadar yoğun bir gösteriden bahsediyoruz.



İçiniz rahat olsun: Meteorlar atmosfere saatte 215 bin kilometre hızla çarpmalarına rağmen gezegenimiz için herhangi bir tehlike oluşturmuyor.