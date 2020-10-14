2017’de kapatılan ünlü tatil rezervasyon sitesi booking.com ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Üç yıldır Türkiye'de erişime kapalı olan Booking.com, ofis açmayı ve vergi ödemeyi kabul etti. Peki, Booking.com açılıyor mu?
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Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Hollanda merkezli dünyaca ünlü online rezervasyon sitesi Booking.com'un da Türkiye'de ofis açmayı ve vergi ödemeyi kabul ettiği öğrenildi. Bu gelişmeyle birlikte Booking'e erişim engelinin de kaldırılması bekleniyor.
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Şirketin Türkiye'de ofis açması ve rekabet dengesini korumak için vergi ödemeyi kabul etmesinin ardından erişim engelinin kaldırılacağı belirtiliyor.
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YÜZDE 7.5 VERGİ
Booking.com'un Hollanda merkezindeki yetkililerinin Türkiye'de Turizm, Maliye ve Ticaret Bakanlıkları ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Türkiye'de ofis açması ve vergi ödemesi halinde faaliyetlerine devam edebileceği söylenen Booking.com'un bu yönde çalışmalarını hızlandırdığı vurgulanıyor. Şirketin önümüzdeki günlerde ofis açacağı belirtilirken, cirodan yüzde 7.5 vergi ödemeyi kabul ettiği konuşuluyor.
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BOOKİNG.COM NEDEN KAPATILDI?
2017 yılında Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) tarafından, birlik üyesi seyahat acentalarına karşı gerçekleştirilen haksız rekabetin önlenmesi amacıyla açılan davada, Online rezervasyon portalı Booking.com’un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verilmişti. Siteye Türkiye'den giren tatilciler, otelleri sitede görüntüleyemiyordu. Ancak Türkiye'den Booking.com'a girenler yurtdışındaki otellere de erişebiliyordu.