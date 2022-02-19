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BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? 2022 BİLSEM ön değerlendirme sınavı tarihi için beklenen gün!

#BİLSEM#Sınav#BİLSEM Ön Değerlendirme

BİLSEM ön değerlendirme sınavı ne zaman, sorusu veli ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Şubat ayı ile BİLSEM sınav takvimi gündeme gelirken ön değerlendirme için beklenen tarih geldi. 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler için yapılacak olan BİLSEM ön değerlendirme sınavı mayıs ayına kadar gerçekleşecek. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte, 2022 BİLSEM ön değerlendirme sınavı tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak 2022 BİLSEM ön değerlendirme sınavı tarihi için beklenen gün

2022 BİLSEM sınav tarihi için geri sayım başladı. Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM tarihleri belirlendi. Takvime göre öğrenciler yetenek alanlarına göre 19 Şubat - 8 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmeye alınacak. Öğrenciler için randevu il tanılama sınav komisyonlarınca MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden verilecek. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

2/4BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak.

3/4ÖN DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK

ÖN DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.Uygulamaya girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonlarınca MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden verilecektir.

Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında öncelikle uygulamanın yapıldığı bölgedeki RAM’larda görev yapan uygulayıcılar görevlendirilecek, uygulayıcı ihtiyacının karşılanamaması durumunda ise farklı RAM’larda görev yapan uygulayıcılar da görevlendirilebilecektir.

Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır.

4/4BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak 2022 BİLSEM ön değerlendirme sınavı tarihi için beklenen gün

Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları cumartesi/pazar günleri ve her gün için 5 (beş) oturum şeklinde yapılacaktır.

Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecektir. f)Ön değerlendirme uygulamalarında Bakanlıkça belirlenen ölçme araçları kullanılacaktır. Uygulamalara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Ön değerlendirme uygulamasına girecek öğrencilerin “Uygulama Giriş Belgeleri” 02 Şubat 2022 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi /İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü’nde yayımlanacak olup fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.

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